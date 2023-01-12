Круги, нарукавники и специальные игрушки. Как учат плавать в бассейне самых маленьких?

Новости Беларуси. В Минской области налажена многоступенчатая система обучения плаванию в школах и детских садах. Начиная с трех лет малыши тренируются держаться на воде и правильно дышать, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. А тренера мониторят динамику и при необходимости проводят дополнительные занятия.

Яркие доски, круги, нарукавники и специальные игрушки-тренажеры. Занятия по плаванию в детском саду № 8 дошколята посещают с огромным удовольствием – в группе до 10 человек. Учиться плавать здесь начинают с 3 лет. Сначала разминка на ковриках, затем – в воду. Бассейн разделен перегородкой на две чаши. Одна для самых маленьких, вторая для ребят постарше.