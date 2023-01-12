Круги, нарукавники и специальные игрушки. Как учат плавать в бассейне самых маленьких?
Новости Беларуси. В Минской области налажена многоступенчатая система обучения плаванию в школах и детских садах. Начиная с трех лет малыши тренируются держаться на воде и правильно дышать, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. А тренера мониторят динамику и при необходимости проводят дополнительные занятия.
Яркие доски, круги, нарукавники и специальные игрушки-тренажеры. Занятия по плаванию в детском саду № 8 дошколята посещают с огромным удовольствием – в группе до 10 человек. Учиться плавать здесь начинают с 3 лет. Сначала разминка на ковриках, затем – в воду. Бассейн разделен перегородкой на две чаши. Одна для самых маленьких, вторая для ребят постарше.
Кристина Климович, руководитель физического воспитания детского сада № 8:
В воде непосредственно мы находимся (старшая группа) 25 минут, средняя – 20 минут и вторая младшая – 15 минут. Переживания, если у ребят что-то не получается в воде, также большие победы, что дети учатся, стараются, у них большинство всего получается.
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