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Куда сдать новогоднюю ёлку после праздников и что будет с деревьями дальше?

12 января 2023 14:32
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Новости Беларуси. В Дзержинском районе организуют централизованный вывоз живых новогодних елок. Сдать праздничные деревья можно будет в специализированных точках с 14 по 19 января, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Перед этим необходимо снять с дерева все украшения и мишуру.

Весь объем хвойных, которые принесут жители, отправится на переработку. Деревья измельчат в щепу и будут использовать для отопления городских бань и котелен.

Куда сдать новогоднюю ёлку после праздников и что будет с деревьями дальше?-1

Анатолий Бруй, начальник Фанипольского участка УП «Дзержинское ЖКХ»:
В Дзержинске будут принимать ели по улице Островского, в Фаниполе – на территории городской бани. Любой желающий может привезти ель, оставить ее здесь, на территории, и эти ели пойдут на дальнейшую переработку.

Куда сдать новогоднюю ёлку после праздников и что будет с деревьями дальше?-4

Ну а тем, кто выбрал ель в кадке, лесхозы предлагают сохранить зеленую красавицу до весны и высадить дерево в ближайшем лесничестве во время акции «Неделя леса».

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# Государственная лесная политика # общество # Анатолий Бруй # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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