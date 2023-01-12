Куда сдать новогоднюю ёлку после праздников и что будет с деревьями дальше?

Новости Беларуси. В Дзержинском районе организуют централизованный вывоз живых новогодних елок. Сдать праздничные деревья можно будет в специализированных точках с 14 по 19 января, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Перед этим необходимо снять с дерева все украшения и мишуру.

Весь объем хвойных, которые принесут жители, отправится на переработку. Деревья измельчат в щепу и будут использовать для отопления городских бань и котелен.