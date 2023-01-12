Куда сдать новогоднюю ёлку после праздников и что будет с деревьями дальше?
Новости Беларуси. В Дзержинском районе организуют централизованный вывоз живых новогодних елок. Сдать праздничные деревья можно будет в специализированных точках с 14 по 19 января, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Перед этим необходимо снять с дерева все украшения и мишуру.
Весь объем хвойных, которые принесут жители, отправится на переработку. Деревья измельчат в щепу и будут использовать для отопления городских бань и котелен.
Анатолий Бруй, начальник Фанипольского участка УП «Дзержинское ЖКХ»:
В Дзержинске будут принимать ели по улице Островского, в Фаниполе – на территории городской бани. Любой желающий может привезти ель, оставить ее здесь, на территории, и эти ели пойдут на дальнейшую переработку.
Ну а тем, кто выбрал ель в кадке, лесхозы предлагают сохранить зеленую красавицу до весны и высадить дерево в ближайшем лесничестве во время акции «Неделя леса».
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