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Откровения Гарри. Британский королевич сообщил всему миру, как употреблял наркотики и разговаривал с унитазом

08 января 2023 17:10
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История о том, что все тайное становится явным. На неделе мир сотрясли откровения принца Гарри, оформленные в его мемуары, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

Откровения Гарри. Британский королевич сообщил всему миру, как употреблял наркотики и разговаривал с унитазом-1

Экземпляры книги разлетались как горячие пирожки, но взлет продаж случился, скорее, не благодаря его матери, принцессе Диане, тайну смерти которой обещал раскрыть Гарри на страницах своей биографии. Впрочем, этого не случилось. А вот другие подробности жизни королевской особы, что называется, «зашли». Мы узнали, что ничего человеческого монаршим особам не чуждо. Принц употреблял наркотики и даже разговаривал с унитазом после этого. Сцена общения с сантехникой описана живо и детально. Гарри не пожалел красноречия. Достойный эпизод для автобиографии, конечно.  

Откровения Гарри. Британский королевич сообщил всему миру, как употреблял наркотики и разговаривал с унитазом-4

Но дальше – больше. Есть в книге и сцены интимного характера и даже описание службы в Афганистане. Там принц работал авиационным наводчиком и по своему признанию убил 25 талибов, которых воспринимал «как шахматные фигуры». Отсюда можно сделать вывод, что на поле боя Гарри не был, а просто наводил ударные беспилотники по картинке с дрона на мониторе.  

Откровения Гарри. Британский королевич сообщил всему миру, как употреблял наркотики и разговаривал с унитазом-7

Надо сказать, что громкие скандалы преследовали королевскую особу с 20 лет. Самая известная выходка, когда в 2005 он пришел на вечеринку в нацистской форме, и в общем уже тогда пресса приклеила ему ярлык «ужасного ребенка». Всю дальнейшую жизнь Гарри старался соответствовать. Мемуары в том же духе. Для чего это все? Как бы прозаично ни прозвучало, но все дело в деньгах. С 2020 года ни принц Гарри, ни его жена не получают государственного содержания и проживают в США. Но поскольку работать – это не королевское дело, пара сначала продала компании «Нетфликс» авторские права, связанные с их именами, за 150 миллионов долларов, и еще 20 миллионов Гарри заплатили за мемуары.  

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# Международная политика # Принц Гарри # Меган Маркл # принцесса Диана # Новости Великобритании # Фотофакт

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