Откровения Гарри. Британский королевич сообщил всему миру, как употреблял наркотики и разговаривал с унитазом

История о том, что все тайное становится явным. На неделе мир сотрясли откровения принца Гарри, оформленные в его мемуары, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Экземпляры книги разлетались как горячие пирожки, но взлет продаж случился, скорее, не благодаря его матери, принцессе Диане, тайну смерти которой обещал раскрыть Гарри на страницах своей биографии. Впрочем, этого не случилось. А вот другие подробности жизни королевской особы, что называется, «зашли». Мы узнали, что ничего человеческого монаршим особам не чуждо. Принц употреблял наркотики и даже разговаривал с унитазом после этого. Сцена общения с сантехникой описана живо и детально. Гарри не пожалел красноречия. Достойный эпизод для автобиографии, конечно.

Но дальше – больше. Есть в книге и сцены интимного характера и даже описание службы в Афганистане. Там принц работал авиационным наводчиком и по своему признанию убил 25 талибов, которых воспринимал «как шахматные фигуры». Отсюда можно сделать вывод, что на поле боя Гарри не был, а просто наводил ударные беспилотники по картинке с дрона на мониторе.