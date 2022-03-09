Прямой эфир

Белорусов пугают липовыми повестками на военные сборы. Что грозит за подобные фейки?

09 марта 2022 16:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Очередную неудачную попытку раскачать белорусов предприняли деструктивные силы. На этот раз в «фейкоприцеле» – мобилизация белорусских военнослужащих на фоне спецоперации в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусов пугают липовыми повестками на военные сборы. Что грозит за подобные фейки?-1

Не придумали ничего креативнее, чем напугать липовыми повестками. Бдительные граждане сами обратились в Министерство обороны с просьбой оценить подлинность такого документа.

Белорусов пугают липовыми повестками на военные сборы. Что грозит за подобные фейки?-4

В главном оборонном ведомстве страны проинформировали, что подлинные повестки не подлежат нумерации, заверяются гербовой печатью, а в тексте указываются ссылки на существующие нормативно-правовые акты. И добавили: никаких мероприятий по мобилизации в Вооруженных Силах Беларуси не проводится, а все повестки информируют о заранее запланированных сборах.

За подобные фейки грозит административная ответственность, а при определенных обстоятельствах – уголовная. Если вы стали обладателем такого лжедокумента, обратитесь в ближайшее отделение внутренних дел.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Приходилось туго. Засыпал в транспорте». Оперный певец о том, как совмещал учёбу и работу в Большом
09 марта 2022 16:21

«Приходилось туго. Засыпал в транспорте». Оперный певец о том, как совмещал учёбу и работу в Большом

«Утверждён проект инвестпрограммы». До 2024 года в Минске построят ещё девять школ
09 марта 2022 15:25

«Утверждён проект инвестпрограммы». До 2024 года в Минске построят ещё девять школ

Фотографии, газеты, немецкая посуда. В Копыле работает выставка «Геноцид – преступление без срока давности»
09 марта 2022 15:16

Фотографии, газеты, немецкая посуда. В Копыле работает выставка «Геноцид – преступление без срока давности»