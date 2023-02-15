Муковозчик про Позняка и Тихановскую: пусть старый, но вполне себе крепкий дед кроет эту кухарку как бык овцу

Андрей Муковозчик, политический обозреватель издательского дома «Беларусь сегодня»: В 2020-2021 годах у нашего Зенона Станиславовича, нашего фюрера, не было шансов. У него и у тех, кто на него, возможно, опирался. У него не было шансов присосаться к тем денежным потокам, которые Вячорка через всю свою гуайдихину хевру фактически приватизировал. В 2022 году, когда даже обещанные нашим змагарам деньги пошли в Украину, выяснилось, что взять их, присосаться туда можно, только демонстративно поддерживая бандеровцев, что наш Зенон и сделал, одевшись в пуховик, самое главное, взятый на секондхэндовых развалах, подпоясавшись шнурочком. Он поехал туда потрепать по-гитлеровски по щекам калиновцев, которые из этого возраста уже вышли.

Его поддерживает вечный лузер Усов. Я уверен, что ему из Америки дали в надзирающие дегенерата Щегельского. И эта кодла, назвав себя «Вольной Беларусью», и Зенон же хитрый. Он же назвал себя «Рада бяспекі». «Рада бяспекі», как вы понимаете, чисто по семантике, фонетике кроет пераходны кабинет, как бык овцу. «Рада бяспекі» – серьезная организация. Пераходны кабинет идет у пераход. И они реально могли бы, вернувшись из Украины в Литву, выступить в Сейме.

Григорий Азаренок, СТВ: Совсем новый скандал. Зенон ехал, но никак не в Минск, как он грозится, а ехал в Вильню. Но Светка, Франак, Лебедько, Добровольский и все остальные костьми легли, подключили все свои связи, и Зенону отказали в выступлении в Сейме, хотя его туда запрашалі. И сейчас мы в эпицентре этой битвы.

Андрей Муковозчик:

А все дело в том, что если бы он появился и выступил в Сейме, для Литвы, Польши, да и для всего Запада это был бы очень неприятный сюрприз. Они бы увидели, что, оказывается, нет единственного лідэра оппозиции, а есть пусть старый, но вполне себе крепкий дед, который как оратор и как политик кроет эту кухарку, как бык овцу. И вместо картавой женщины они имеют перед собой вменяемого политика. Но тогда возникает вопрос. А что, вы нам два года втирали мозги, что это единственный кандидат и единственный представитель? Мало того, Зенон бы удовольствием рассказал о том, что нет никакого подполья 100500 миллионов, нет никаких массовых пратэстаў. Он же выразил, что эта якобы избранная лідэрка должна сидеть у турме, и только тогда он с ней будет разговаривать. Это был бы, конечно, шок. Но зато Зенон бы перетащил на себя (и те, кто его толкают) кучу тех грантов, которые Запад по-прежнему готов тратить все равно на кого, лишь бы повалить Беларусь, лишь бы сделать нам как можно больнее, как можно хуже. В идеале – просто придушить, завоевать. Как угодно.

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