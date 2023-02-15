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Окутывает внутренние органы. Как определить количество висцерального жира в организме?

15 февраля 2023 18:30
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Болезнь гораздо легче предупредить, чем потом лечить. Поэтому так важно вовремя проходить необходимые обследования, чтобы исключить возможные риски. Минздрав Беларуси разработал новые подходы к диспансеризации. В 2023 году пройти профилактический осмотр придется всем категориям населения – от новорожденных до пожилых людей, даже если не выявлено никаких заболеваний. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».  

Окутывает внутренние органы. Как определить количество висцерального жира в организме?-1

Юрий Царев, телеведущий:  
Есть такое понятие, как висцеральный жир, который не подкожно, он окутывает наши внутренние органы. Этот жир токсичен для нашего организма. Человек может быть на самом деле – бывают такие худые, но с ожирением.  

Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:  
С животиком?  

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:  
Это я.  

Юрий Царев:  
Поэтому у вас должен быть дефицит калорий. Вы должны знать, сколько калорий вы съедаете и сколько необходимо для обеспечения вашей жизнедеятельности.  

Окутывает внутренние органы. Как определить количество висцерального жира в организме?-4

Анастасия Ярук, считает, что болезнь легче предупредить, чем ее лечить:  
Это все рассчитывать нужно через вес, массу, возраст. В зависимости от количества жидкостей.  

Наталья Надольская:  
Юра, я не хочу считать, сколько у меня калорий. Что делать? Я уверена, что никто не хочет считать.  

Юрий Царев:  
Наташа, один раз. У тебя 1 800 килокалорий в день. Ты потом не глядя уже будешь готовить на глаз столько, сколько потребуется. Это нужно делать один-два раза.  

Ольга Шерснева:  
Нет, потом еще посчитать по граммам.  

Окутывает внутренние органы. Как определить количество висцерального жира в организме?-7

Наталья Надольская:  
Как определить, какой у меня жир?  

Юрий Царев:  
Он замеряется, специальный есть прибор.  

Наталья Надольская:  
Биоимпедансный анализ?  

Юрий Царев:  
Да.  

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# Здоровье # общество # Юрий Царёв # Ольга Шерснёва # Наталья Надольская # Анастасия Ярук # Фотофакт

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