Окутывает внутренние органы. Как определить количество висцерального жира в организме?

Болезнь гораздо легче предупредить, чем потом лечить. Поэтому так важно вовремя проходить необходимые обследования, чтобы исключить возможные риски. Минздрав Беларуси разработал новые подходы к диспансеризации. В 2023 году пройти профилактический осмотр придется всем категориям населения – от новорожденных до пожилых людей, даже если не выявлено никаких заболеваний. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Юрий Царев, телеведущий:

Есть такое понятие, как висцеральный жир, который не подкожно, он окутывает наши внутренние органы. Этот жир токсичен для нашего организма. Человек может быть на самом деле – бывают такие худые, но с ожирением. Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

С животиком? Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Это я. Юрий Царев:

Поэтому у вас должен быть дефицит калорий. Вы должны знать, сколько калорий вы съедаете и сколько необходимо для обеспечения вашей жизнедеятельности.

Анастасия Ярук, считает, что болезнь легче предупредить, чем ее лечить:

Это все рассчитывать нужно через вес, массу, возраст. В зависимости от количества жидкостей. Наталья Надольская:

Юра, я не хочу считать, сколько у меня калорий. Что делать? Я уверена, что никто не хочет считать. Юрий Царев:

Наташа, один раз. У тебя 1 800 килокалорий в день. Ты потом не глядя уже будешь готовить на глаз столько, сколько потребуется. Это нужно делать один-два раза. Ольга Шерснева:

Нет, потом еще посчитать по граммам.