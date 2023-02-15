Окутывает внутренние органы. Как определить количество висцерального жира в организме?
Болезнь гораздо легче предупредить, чем потом лечить. Поэтому так важно вовремя проходить необходимые обследования, чтобы исключить возможные риски. Минздрав Беларуси разработал новые подходы к диспансеризации. В 2023 году пройти профилактический осмотр придется всем категориям населения – от новорожденных до пожилых людей, даже если не выявлено никаких заболеваний. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юрий Царев, телеведущий:
Есть такое понятие, как висцеральный жир, который не подкожно, он окутывает наши внутренние органы. Этот жир токсичен для нашего организма. Человек может быть на самом деле – бывают такие худые, но с ожирением.
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
С животиком?
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Это я.
Юрий Царев:
Поэтому у вас должен быть дефицит калорий. Вы должны знать, сколько калорий вы съедаете и сколько необходимо для обеспечения вашей жизнедеятельности.
Анастасия Ярук, считает, что болезнь легче предупредить, чем ее лечить:
Это все рассчитывать нужно через вес, массу, возраст. В зависимости от количества жидкостей.
Наталья Надольская:
Юра, я не хочу считать, сколько у меня калорий. Что делать? Я уверена, что никто не хочет считать.
Юрий Царев:
Наташа, один раз. У тебя 1 800 килокалорий в день. Ты потом не глядя уже будешь готовить на глаз столько, сколько потребуется. Это нужно делать один-два раза.
Ольга Шерснева:
Нет, потом еще посчитать по граммам.
Наталья Надольская:
Как определить, какой у меня жир?
Юрий Царев:
Он замеряется, специальный есть прибор.
Наталья Надольская:
Биоимпедансный анализ?
Юрий Царев:
Да.
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