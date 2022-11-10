Муковозчик: почему, думаете, беглые аж заходятся от флага в школе и гимна на линейках? Мы бесповоротно отнимаем у них будущее

О Всебелорусском народном собрании рассуждает Андрей Муковозчик. Почему белорусам нужно занимать активную позицию и участвовать в принятии важных для страны решений? Ответы в авторской рубрике «Накипело» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Муковозчик, колумнист издательского дома «Беларусь сегодня»:

Здрасьте! На днях у Григория Азаренка на стриме напрямую поговорили о Всебелорусском народном собрании, ВНС. И настолько мне показалось это важным, что хочу пару слов к сказанному добавить. 8 ноября Президент вновь собрал совещание по законотворчеству. И напомнил, кстати, что именно Конституция и законодательство, цитирую, «сложили некий образ жизни, поведения людей в той или иной стране, в частности в Беларуси». «И люди понимают, исходя из этого образа, что можно делать, а что нельзя, что явится нарушением закона, а что – нет». Вот эту мысль надо для себя понять и запомнить. Впереди всего идет осознание, что такое хорошо и что такое плохо. Для этого – нашего – народа, для этой – нашей – страны. Оно есть, и мы живем, на него опираясь. Все вокруг опирается на него. Почему, думаете, беглые аж заходятся от флага в школе, от гимна на школьных линейках, от военруков на уроках и патриотического воспитания в классах? Да потому, что мы бесповоротно отнимаем у них будущее. И ближайшее, и любую видимую перспективу. Ведь при такой правильной государственной системе воспитания абсолютно все равно, даже если папа – змагар, а мама – протестунка. Что тетка сбежала, а бабка на БЧБ тронулась. Потому что ребенок каждый день видит в школе, что есть правильно. В кругу сверстников и учителей осознает, как надо себя в своей стране вести. Запоминает на всю жизнь, что такое хорошо.

Следовательно, и понимает, где и когда плохо. Самому потом вступить в такое плохо будет его осознанным выбором, что вряд ли. Человек ведь от природы – животное чистоплотное, разумное, сапиенс. Таких людей змагарам с пути не сбить. Вот они и воют каждый раз, как слышат в школе гимн. Будто упыри, право слово. И еще раз по выборам в ВНС прошелся Президент: кто и как будет там, на Всебелорусском народном собрании, представлен. Я своими словами: примерно треть – депутаты разных уровней, которых, во-первых, народ уже выбрал. Во-вторых, выдвигать их, депутатов, могли и трудовые коллективы, и партии, вот их участие.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Гарантирую, что там будут и рабочие, и крестьяне, и учителя, и врачи, и чиновники, и государственные служащие, и военные. Это сто процентов. Сто процентов, пообещал Александр Лукашенко. Ну а мы с вами знаем: пообещал – сделает. Еще треть ВНС – высшие чиновники: губернаторы, члены правительства, президенты, госслужащие. Это те, кто должен вовремя сказать: так не получится. Или: это нужно делать вот каким способом. Или: есть дорожная карта, как задумку воплотить. Конкретные люди, практики, отвечающие за слова. И еще треть, как планируется, будет выбрана и делегирована на ВНС от нашего гражданского общества, от профсоюзов, от ветеранов, женская, молодежная организации. Вот у меня, к примеру, есть мой профсоюз – значит, есть и надежда. И неважно, делегируют в ВНС меня или, скажем, Азаренка, у меня и к себе, и к нему будет только один наказ: не молчи! Не молчи, не сиди под лавкой, когда речь идет о судьбах твой страны, твоих близких, твоих детей! Ведь мы уже видели, к чему приводит отсиживание в сторонке.