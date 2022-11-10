О Родине, которая разделена. В Гольшанах идут съёмки национального фильма «Мы едины»

Новости Беларуси. С чего начинается Родина, или как белорусы боролись за единство Западной и Восточной Беларуси. В стране идут съемки национального фильма «Мы едины», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Съемочными площадками стали пять населенных пунктов, территории рек и озер. 10 ноября – 26-й съемочный день. Идет работа в агрогородке Гольшаны. На киностудии «Беларусьфильм» говорят: эта лента не оставит равнодушным ни одного истинного патриота Родины.

Камера, мотор – несмотря на дождь. Погода даже будто дополняет драматическую сцену погони со стрельбой. Действия фильма разворачиваются в 1925 году, когда территория Западной Беларуси находилась под польским угнетением. Время сложное. Новая власть стремилась провести быстрый процесс ассимиляции, искоренить белорусскую культуру, язык и православную веру. А целые семьи оказались разделены границей.

Андрей Хрулев, режиссер-постановщик:

Наши герои живут как на одной стороне, так и на другой стороне. Идея в том, что герои, которые живут и там и там, – это все равно один народ, который невозможно разделить никакими границами, никакими договорами.

В центре сюжета – судьбы двух простых парней из Столбцов. И хоть они родные братья, взгляды у них разные. Антон – партизан, борется с польскими захватчиками. Павел придерживается нейтралитета. Однако как только трагедия приходит к нему лично в дом, начинает задумываться о человеческих ценностях, о близких, о Родине, которая разделена. Не обойдется в фильме и без любовной линии: Павел познакомится с советской разведчицей Лесей Рубцовой, которая перевернет его жизнь.

Сергей Лапаницын, актер:

На лошадь в данном случае впервые пришлось сесть. Были занятия верховой езды, несколько раз мы ездили для того, чтобы в кадре быть на лошади. Съемки проходят осенью, весьма непросто по погоде. В остальном – группа хорошая, все работают на отлично. Лошади, контрабандисты, погони, стрельба, приключения. В съемках активно используют пиротехнику.

Во время написания сценария использовали архивные материалы, изучали газеты того времени. У фильма есть исторический консультант, потому костюмы и декорации максимально приближены к реальности. Агрогородок Гольшаны полностью окунулся в ту эпоху.