«Пальчики оближешь». Как правильно запечь куриную грудку?
Если мужчина умеет вкусно готовить и хозяйничает на кухне, для женщины это идеальный расклад – она может спокойно заниматься своими делами. Но далеко не каждый представитель сильного пола ловко обращается со сковородками и кастрюлями. О том, правда ли, что лучшие повара – это мужчины, и почему одни не могут пожарить яичницу, а другие покоряют кулинарный олимп, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Какое у вас коронное блюдо, которое пальчики оближешь и прямо шедевр?
Алексей Лухверчик, любит вкусно поесть и умеет изыскано готовить:
Наверное, самое любимое, что у меня любит вся семья – я мариную и запекаю куриную грудку. Не знаю, как это блюдо назвать, просто маринуется куриная грудка.
Ольга Шерснева:
Как сделать так, чтобы она не была сухой? Потому что, когда я готовлю, невозможно ее просто жевать.
Алексей Лухверчик:
Когда у меня жена готовит мясо, я в основном отгоняю от плиты и говорю: «Прекрати его уничтожать». Есть температурные режимы, когда мясо приготовлено. Зачастую мы боимся, что оно еще сырое и начинаем его дольше держать. Плюс, что греха таить, то есть я часто смотрю в интернете.
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
То есть знания оттуда? Опыт, наверное, тоже, метод проб и ошибок?
Алексей Лухверчик:
Я посмотрел, что профессиональные повара зачастую готовят мясо – жареный стейк не готовят в ресторане на сковородке. Они его обжаривают, так называемую реакцию Майяра вызывают. Потом дальше пошло в духовку, и спокойненько мы получаем мягкий стейк. То же самое здесь – я беру эту грудку, делаю реакцию Майяра, чтобы чуть-чуть подрумянилась на сухой сковородке, потом в духовку. 15-20 минут, она готова.
Ольга Шерснева:
Для меня какая-то целая наука прямо.
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