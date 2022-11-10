«Пальчики оближешь». Как правильно запечь куриную грудку?

Если мужчина умеет вкусно готовить и хозяйничает на кухне, для женщины это идеальный расклад – она может спокойно заниматься своими делами. Но далеко не каждый представитель сильного пола ловко обращается со сковородками и кастрюлями. О том, правда ли, что лучшие повара – это мужчины, и почему одни не могут пожарить яичницу, а другие покоряют кулинарный олимп, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Какое у вас коронное блюдо, которое пальчики оближешь и прямо шедевр?

Алексей Лухверчик, любит вкусно поесть и умеет изыскано готовить:

Наверное, самое любимое, что у меня любит вся семья – я мариную и запекаю куриную грудку. Не знаю, как это блюдо назвать, просто маринуется куриная грудка. Ольга Шерснева:

Как сделать так, чтобы она не была сухой? Потому что, когда я готовлю, невозможно ее просто жевать. Алексей Лухверчик:

Когда у меня жена готовит мясо, я в основном отгоняю от плиты и говорю: «Прекрати его уничтожать». Есть температурные режимы, когда мясо приготовлено. Зачастую мы боимся, что оно еще сырое и начинаем его дольше держать. Плюс, что греха таить, то есть я часто смотрю в интернете.