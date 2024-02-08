Муковозчик об экстремистском СМИ: вместе с инсайдерской повесткой просовывали массу искажений смыслов

Григорий Азаренок, СТВ: Надо сказать, когда-то у нас был такой перекос в эту сторону, что наши госуправленцы на местах, например, читали, смотрели и делали какие-то выводы по их доносам.

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим рабочую поездку Лукашенко в Ташкент, сотрудничество Беларуси и Узбекистана, интервью Владимира Путина Такеру Карлсону и вопли врагов народа. В гостях политический обозреватель издательского дома «Беларусь сегодня» Андрей Муковозчик.

Андрей Муковозчик, политический обозреватель издательского дома «Беларусь сегодня»:

Ну да, правильно. Сначала, в 90-е годы, чиновники читали… Первым делом на стол попадало что? БДГ. Потом имя. «Белорусская деловая газета», потом имя. Такие инсайды. Не официальная информация, а инсайды.

Григорий Азаренок:

Чем почитать «СБ», где реально правда...

Андрей Муковозчик:

Да. Потом это место занял TUT.by [экстремистское издание на территории Республики Беларусь - прим. ред.] , и информационный день начинался в том числе с того, мы читали TUT.by [экстремистское издание на территории Республики Беларусь - прим. ред.]. А он вместе с этой инсайдерской якобы повесткой просовывал еще массу искажений смыслов, западные ценности.

Григорий Азаренок:

И они этим манипулировали. Это называется операция влияния. То есть из ничего создать. И вот когда они думают, что они сейчас создают нарратив, создают, создают, создают. И тут вдруг он, как по Геббельсу: тысячу раз соври – станет правдой. И тут вдруг мы сделаем какой-то вывод, решение по их нарративам. Но ребята, поезд ушел!

Андрей Муковозчик:

Нет, так не будет. И самое главное, что большая часть населения и чиновничества в том числе эту прививку уже получили от вас же. От вас же, дорогие беглые, наши друзья.

Григорий Азаренок:

Я думаю, что, например, министр с командующим или другие любые люди это вместе отслеживают и смеются над этим.

Андрей Муковозчик:

Ну да. Недостойно оно того, чтобы даже сильно отслеживать.

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