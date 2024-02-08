После еды вызывают рвоту. Как быть людям, страдающим булимией?

В погоне за стройной фигурой многие прибегают к лечебному голоданию. Это добровольный отказ от пищи на определенный период времени. Более того, некоторые уверены, что этот метод может стимулировать защитные функции организма и даже помочь ему избавиться от «мусора». О том, насколько безопасно морить себя голодом, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Диана Тарусова, вождь похудения, адепт лечебного голодания:

Вы как врач верите в то, что человек, который болеет булимией, расстройством пищевого поведения, может вылечиться раз и навсегда?