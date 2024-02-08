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После еды вызывают рвоту. Как быть людям, страдающим булимией?

08 февраля 2024 20:35
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В погоне за стройной фигурой многие прибегают к лечебному голоданию. Это добровольный отказ от пищи на определенный период времени. Более того, некоторые уверены, что этот метод может стимулировать защитные функции организма и даже помочь ему избавиться от «мусора». О том, насколько безопасно морить себя голодом, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

После еды вызывают рвоту. Как быть людям, страдающим булимией?-1

Диана Тарусова, вождь похудения, адепт лечебного голодания:
Вы как врач верите в то, что человек, который болеет булимией, расстройством пищевого поведения, может вылечиться раз и навсегда?

После еды вызывают рвоту. Как быть людям, страдающим булимией?-4

Эллина Плисакова, нутрициолог:
Нет, это в ремиссии. Будет РПП в ремиссии.

Диана Тарусова:
Давайте об этом прямо говорить, что излечить РПП невозможно.

Эллина Плисакова:
Так я же не говорю, что излечить.

Диана Тарусова:
Можно войти в устойчивую ремиссию и надеяться, что это будет как можно дольше.

Эллина Плисакова:
Так вот, как раз таки голодание может провоцировать обратно выход из ремиссии.

После еды вызывают рвоту. Как быть людям, страдающим булимией?-7

Диана Тарусова:
Скажите, как войти в режим?

Эллина Плисакова:
Вы учитесь.

Диана Тарусова:
У меня люди на странице, которые хотят похудеть, говорят: «Я не могу остановиться. Я съедаю это, иду, вызываю рвоту». Давайте честно об этом говорить.

Эллина Плисакова:
Если вызываю рвоту, то это уже нарушение пищевого поведения.

Диана Тарусова:
Они даже не понимают, что у них синдром ночной еды. Я понимаю, что этот человек болеет.

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# Здоровье # общество # Диана Тарусова

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