Новые белорусские автобусы! Как санкции помогли создать свои машины?

Санкции в плюс – белорусские предприятия продолжают осваивать производства новых товаров, которые ранее приобретали в Евросоюзе. Так, в Лиде спустя почти год возобновили выпуск автобусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Долгое время предприятие закупало у зарубежных партнеров шасси, на основе которых собирали машины. Но из-за прекращения поставок, дело пришлось спустить на тормоза. На помощь пришли минские конструкторы. Специалисты смогли разработать собственную модель. И теперь уже никто не вставит палки в колеса, уверена Галина Буро.

Прямо с конвейера первый выезд в свет. Комфорт для водителя в обновленном автобусе обеспечен. Улучшенное сиденье с подогревом, расширены варианты регулировки. Панель дополнена не только новыми функциями, но и бортовым компьютером.

Считайте, что в иномарке, но это белорусское! Под капотом – 185 лошадиных сил. Здесь более мощный турбодизельный двигатель. Да и топливный бак увеличили до 130 литров – все же машина для пригородных перевозок. Максимальная скорость 100 километров в час.

Галина Буро, корреспондент:

Внешний вид автобуса стал более модным, стильным, но сохранил свою индивидуальность. Конструкторы сделали главный акцент на комфорт и безопасность. Здесь установлены пневмотормоза и четыре вида электронных помощников – ABS, курсовая устойчивость, противобуксовочная система и предотвращение опрокидывания.

На разработку новой модели ушел год. А затем еще месяцы испытаний на десятки параметров, все же техника пассажирская – требования повышенные. Потому конструкторам пришлось потрудиться над обеспечением качества перевозки.