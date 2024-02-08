Могут отказать почки. Чем опасно сухое голодание?

В погоне за стройной фигурой многие прибегают к лечебному голоданию. Это добровольный отказ от пищи на определенный период времени. Более того, некоторые уверены, что этот метод может стимулировать защитные функции организма и даже помочь ему избавиться от «мусора». О том, насколько безопасно морить себя голодом, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Физически что за очищение происходит [при сухом голодании – прим. ред.]?

Тамара Сайко, врач-гастроэнтеролог УЗ «3-я городская детская клиническая больница»:

Все живое любит воду – будь то цветочек, мышка, собачка, котик и человек в том числе. Когда в организм не поступает достаточное количество воды, организм будет компенсировать. То есть у нас все шлаки, продукты обмена выходят с потом, мочой, при опорожнении кишечника. Естественно, организм будет мобилизовать все свои механизмы таким образом, чтобы уменьшить потоотделение, замедлить мочеотделение. Соответственно, откуда выход шлаков, продуктов обмена? Мне кажется, это больше про другое, не про очищение.

Николай Зимич, актер:

Нет, это есть. У нас в организме есть клетки, даже дубликаты. Даже внутри клетки, в межклеточном пространстве тоже очень много шлаков и элементов, которые не нужны. В момент, когда ты голодаешь, я сейчас разговариваю только про сухое голодание, когда повышается температура тела, у нас есть там хелперы всякие. Тамара Сайко:

Температура тела – это защитная реакция. Николай Зимич:

Они подсвечиваются. Не только шлаки, все подсвечивается. Вы не пейте воду, ничего, но ходите в туалет – это происходит. Это с таким запахом из вашего организма выходит. Это надо попробовать, если кто хочет – это эффект.