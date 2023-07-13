Муковозчик о НАТО: «В отаре всё те же овцы – плюс новые, совсем уж безголосые и без шерсти»

Время авторской журналистики на СТВ. Андрей Муковозчик рассуждает о том, что «Накипело», в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Здравствуйте! Давайте вместе почитаем заявления, прозвучавшие на саммите НАТО в Вильне. Например, вот: «Мы (страны НАТО) подтверждаем обязательство, которое мы взяли на себя на саммите 2008 года в Бухаресте, что Украина станет членом НАТО». Это к вопросу о «нерасширении на Восток». Врали тогда. Следовательно, врут и сейчас. А ведь всего годом ранее, в 2007-м, выступая в Мюнхене, Владимир Путин, напомню, предупреждал: «Ответим асимметрично. Чтобы все поняли, что у нас есть такое оружие, которое систему противоракетной обороны легко преодолевает. Это дешевле для нас. Вот мы по этому пути и пойдем». Услышали его тогда? Нет. И мы сегодня видим последствия бараньего упрямства США и возглавляемого ими стада овец с громким именем Альянс. Пока же, как сказал оставленный овцами на третий уже год Йенс Столтенберг: «Мы направим приглашение Украине вступить в НАТО, когда союзники согласятся и условия будут выполнены».

Два когда. Когда-нибудь. Просто морковка должна все время висеть перед носом ишака, чтобы тот шел в нужном направлении. И тот же хер Йенс на голубом глазу рассказал: «НАТО начала готовить и тренировать украинские войска в 2014 году». Именно тогда (иначе говоря, сразу) вопрос возвращения Донбасса и Крыма перестал быть политическим и стал исключительно военным. Натовским. То есть врали тогда – и уже врали вместе с необандеровцами, захватившими власть майданом. Врут и сейчас.

Андрей Муковозчик:

Врут и пугают: «Углубление военной интеграции России с Беларусью имеет последствия. Мы призываем Беларусь прекратить свою злонамеренную деятельность против своих соседей». Это цитата из коммюнике саммита НАТО в Вильне. То есть бригады к границам стягивают они, разведывательные дроны и живых террористов на нашу территорию засылают они, базы «Трамп» у себя строят (и еще хотят) они, а злонамеренны мы. Самая миролюбивая страна в регионе. Принцип наглого от безнаказанности хама: кто громче и больше кричит, тому и поверят, тот и прав. Одновременно принцип создания постправды, которым (и которой) и живет современный западный мир. Как героиновую ломку лечат заместительной метадоновой программой, так и соседскому укурку была брошена кость: «Мы приняли решение учредить Совет Украина-НАТО. Вместо Комиссии НАТО-Украина он будет предусматривать совместные консультации, принятие решений и мероприятия». Эти строки из коммюнике, по замыслу авторов, должны звучать праздничным перезвоном.

В ответ пришлось (а ничего не оставалось) сказать спасибо: «The New York Times сообщила, что Зеленский поблагодарил союзников за обещания. Он ценит их готовность к новым шагам. В среду он проведет переговоры с англосаксами, Германией, Нидерландами и Японией» – с остальными от обиды даже разговаривать не станет. А они снова врут – и они знают, что врут. «Если Украина не восторжествует, то вообще обсуждать будет нечего», – шепнул хер Столтенберг в интервью Washington Post. Можно даже сказать, что в определенном смысле альянс-отара именно этого и ждет. Овцам не нужно, чтобы кто-то рядом восторжествовал, ни к чему это, лишнее. Одно можно сказать точно уже сейчас. Агентство Reuters передает слова Джо Байдена: «Путин считает, что ему удастся успешно добиться раскола НАТО. НАТО необходимо оставаться единым».