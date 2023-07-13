МАПИД возведёт более 22 тыс. м² жилья в Минске. Что ещё обсудил Кухарев с коллективом предприятия?

Новости Белауси. Разработка новых дизайн-решений в сфере строительства и упор на развитие городов-спутников. Об этом на встрече с трудовым коллективом предприятия МАПИД говорил мэр Минска Владимир Кухарев, сообщили в программе «Столичные подробности на СТВ».

В том числе обсудили строительство многофункционального комплекса «Северный берег», который реализуется в границах МКАД – проспект Победителей – Орловская – Цнянское водохранилище. Здесь МАПИД возведет свыше 22 тысяч квадратных метров жилья – запланировано восемь очередей строительства. Сейчас реализуется первая – готовы семь жилых домов, в том числе пять коттеджей. Владимир Кухарев подчеркнул, что сейчас сфера строительства быстро развивается, поэтому нужно искать современные решения и идти в ногу со временем.

Леонид Астрейко, генеральный директор ОАО «МАПИД»:

Перспектива развития предприятия на сегодня оценивается как положительная. На должном уровне отслеживается вся ситуация в выполнении тех поставленных задач, поэтому мы стремимся, чтобы и впредь все задачи, цели и исполнения тех сроков для обеспечения всех категорий граждан, не только нуждающихся, но и медработников, что у нас есть, арендного жилья, были выполнены в установленные сроки и должным качеством.