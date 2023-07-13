Сельхозорганизации Минской области готовы к жатве. Автопарк региона пополнят 130 машин «Гомсельмаш»

Новости Беларуси. Аграрии на пороге массовой жатвы. Сельхозорганизации Минской области готовы к выходу в поля. Задействуют более 1 700 комбайнов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Аграрии на пороге массовой жатвы. Сельхозорганизации Минской области готовы к выходу в поля. Задействуют более 1 700 комбайнов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Автопарк центрального региона в этом году пополнят и 130 новых машин «Гомсельмаш». Одна из таких заняла свое место и в сельхозфилиале «Минскоблагросервиса». В этом хозяйстве Мядельского района проводят круглогодичные циклы точного земледелия. Это электронные карты полей, режим автопилота, в перспективе, проведение замеров влажности зерна прямо в кабине комбайна. Кстати, одной из первых культур мядельские аграрии начнут убирать именно рапс.
Александр Тямчик, заместитель директора сельхозфилиала ОАО «Минскоблагросервис»:
Озимый ячмень позволяет нам раньше получить урожай, более высокий урожайности. Также это хороший предшественник под озимый рапс, площади которых у нас растут ежегодно. В этом году у нас уже будет 1 500 гектаров, а дальше будем смотреть. Под озимый рапс мы возделываем много гороха, именно на зерно. Тоже является ценной кормовой культурой, белок для животноводства
Сельхозфилиал «Минскоблагросервиса» работает всего второй агросезон. За это время специалисты доказали, что в северных широтах можно успешно выращивать и кукурузу.