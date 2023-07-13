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Сельхозорганизации Минской области готовы к жатве. Автопарк региона пополнят 130 машин «Гомсельмаш»

13 июля 2023 16:28
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Новости Беларуси. Аграрии на пороге массовой жатвы. Сельхозорганизации Минской области готовы к выходу в поля. Задействуют более 1 700 комбайнов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сельхозорганизации Минской области готовы к жатве. Автопарк региона пополнят 130 машин «Гомсельмаш»-1

Автопарк центрального региона в этом году пополнят и 130 новых машин «Гомсельмаш». Одна из таких заняла свое место и в сельхозфилиале «Минскоблагросервиса». В этом хозяйстве Мядельского района проводят круглогодичные циклы точного земледелия. Это электронные карты полей, режим автопилота, в перспективе, проведение замеров влажности зерна прямо в кабине комбайна. Кстати, одной из первых культур мядельские аграрии начнут убирать именно рапс.

Сельхозорганизации Минской области готовы к жатве. Автопарк региона пополнят 130 машин «Гомсельмаш»-4

Александр Тямчик, заместитель директора сельхозфилиала ОАО «Минскоблагросервис»:
Озимый ячмень позволяет нам раньше получить урожай, более высокий урожайности. Также это хороший предшественник под озимый рапс, площади которых у нас растут ежегодно. В этом году у нас уже будет 1 500 гектаров, а дальше будем смотреть. Под озимый рапс мы возделываем много гороха, именно на зерно. Тоже является ценной кормовой культурой, белок для животноводства

Сельхозорганизации Минской области готовы к жатве. Автопарк региона пополнят 130 машин «Гомсельмаш»-7

Сельхозфилиал «Минскоблагросервиса» работает всего второй агросезон. За это время специалисты доказали, что в северных широтах можно успешно выращивать и кукурузу.

# Уборочная кампания # общество # Александр Тямчик # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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