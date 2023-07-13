Дневники «Славянского базара». Откуда в Витебске Бразилия и каким был первый день детского конкурса?
Olá, como estás, Витебск? Город славянского искусства внезапно закружило в ритме самбы! Латиноамериканские мотивы на музыкальном фестивале «прозвучали» в стенах художественного музея! Мелодию красок «сочинили» кисти наших художников. На полотнах – бразильская амор по-белорусски.
Бернард Жорг Леопольд де Гарсиа Клингл, Чрезвычайный и Полномочный Посол Бразилии в Беларуси:
Художники сделали целое исследование. Здесь можно увидеть и всем известный карнавал, дикую природу, яркие краски. Но также работы выходят за рамки привычного представления о Бразилии.
Не пропустите «Свидание с Бразилией» и не забудьте сделать снимки на память, ведь они создают историю.
Белорусские художники показали, как они видят Бразилию. Вот что из этого получилось.
А вот эти фототворения подарили своему автору звание лучшего фотографа Европы в 2020 году. Увидеть уникальные работы нашей соотечественницы Дарьи Еремеевой можно в концертном зале «Витебск».
Дарья Еремеева, фотограф:
Сейчас меня вдохновил Китай. Это определенные цветовые гаммы, много золотого цвета. И я уже придумала много необычных образов, которые бы как-то были связаны с Китаем, с моим путешествием туда. Вдохновение – оно вокруг.
Кажется, что эти работы – искусство компьютерной графики. Показываем необычную фотовыставку в Витебске.
Творчество делает мир добрее! Российский благотворительный фонд «Миссия» подтверждает это своим трогательным проектом «Путешествие матрешки». Символы русской культуры, которые были созданы воспитанниками 58 детских домов и интернатов, теперь гостят и на «Славянке».
Максим Михайлов, принимал участие в создании экспонатов:
Пока я находился в детском доме, я ходил на кружок. Мы рисовали матрешек. Самое сложное в том, что надо подсчитывать объем матрешек. Ведь на листе все же плоское, а матрешка объемная.
Маргарита Буряк, директор благотворительного фонда «Миссия»:
Каждая матрешка должна отправиться в путь, чтобы встретить человека, который что-то сделал в благотворительности, за плечами которого большие добрые дела.
Эти матрешки есть у Константина Хабенского и Анджелины Джоли. Вот каких кукол создают ребята из детдомов.
Добрые дела следует воспевать! А у конкурсантов «Славянского базара» есть для этого все данные, которые готово оценить профессиональное жюри! Детский музыкальный конкурс объявляем открытым.
«Я хочу доказать, что надо жить в мире и согласии». Как поддерживают участников детского конкурса «Витебск – 2023»?
По итогам первого дня лидирующую позицию разделяют Казахстан и Армения – 70 баллов от жюри. Но завтра все может измениться. Оставайтесь на РТР-Беларусь. Мы продолжаем делать записи в самом честном дневнике «Славянского базара». Покажем и расскажем все!