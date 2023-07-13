Дневники «Славянского базара». Откуда в Витебске Бразилия и каким был первый день детского конкурса?

Olá, como estás, Витебск? Город славянского искусства внезапно закружило в ритме самбы! Латиноамериканские мотивы на музыкальном фестивале «прозвучали» в стенах художественного музея! Мелодию красок «сочинили» кисти наших художников. На полотнах – бразильская амор по-белорусски.

Бернард Жорг Леопольд де Гарсиа Клингл, Чрезвычайный и Полномочный Посол Бразилии в Беларуси:

Художники сделали целое исследование. Здесь можно увидеть и всем известный карнавал, дикую природу, яркие краски. Но также работы выходят за рамки привычного представления о Бразилии. Не пропустите «Свидание с Бразилией» и не забудьте сделать снимки на память, ведь они создают историю. Белорусские художники показали, как они видят Бразилию. Вот что из этого получилось.

А вот эти фототворения подарили своему автору звание лучшего фотографа Европы в 2020 году. Увидеть уникальные работы нашей соотечественницы Дарьи Еремеевой можно в концертном зале «Витебск».

Дарья Еремеева, фотограф:

Сейчас меня вдохновил Китай. Это определенные цветовые гаммы, много золотого цвета. И я уже придумала много необычных образов, которые бы как-то были связаны с Китаем, с моим путешествием туда. Вдохновение – оно вокруг. Кажется, что эти работы – искусство компьютерной графики. Показываем необычную фотовыставку в Витебске.

Творчество делает мир добрее! Российский благотворительный фонд «Миссия» подтверждает это своим трогательным проектом «Путешествие матрешки». Символы русской культуры, которые были созданы воспитанниками 58 детских домов и интернатов, теперь гостят и на «Славянке».

Максим Михайлов, принимал участие в создании экспонатов:

Пока я находился в детском доме, я ходил на кружок. Мы рисовали матрешек. Самое сложное в том, что надо подсчитывать объем матрешек. Ведь на листе все же плоское, а матрешка объемная.

Маргарита Буряк, директор благотворительного фонда «Миссия»:

Каждая матрешка должна отправиться в путь, чтобы встретить человека, который что-то сделал в благотворительности, за плечами которого большие добрые дела. Эти матрешки есть у Константина Хабенского и Анджелины Джоли. Вот каких кукол создают ребята из детдомов.