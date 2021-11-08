«Можно вспомнить и замки, и те картины, которые были вывезены». Получит ли Беларусь компенсацию от Германии за геноцид?

Новости Беларуси. Геноцид белорусского народа во время Великой Отечественной войны и после нее. Понесут ли наказание спустя 80 лет те, кто своими руками уничтожал целые деревни и ни в чем не повинных людей? Почему сегодня важно говорить об этом? В ток-шоу «По существу» акценты в этой теме расставят эксперты.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Ставит ли такие задачи, как компенсация, Беларусь через геноцид получить от Германии или других стран, которые проиграли в этой войне?
Игорь Гедич, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:
Соглашусь с собеседником, потому что это очень актуальная тема относительно компенсации. То, что делает Генеральная прокуратура, это шаг именно в этом направлении, когда необходимо все задокументировать, опросить тех живых свидетелей, которые видели и наблюдали. Кстати, понятие геноцида было введено впервые в 1933 году. Рафаэль Лемкин (уроженец Гродненской области) впервые сказал об этом. Один из признаков, помимо агрессивных действий, там было еще уничтожение историко-культурных ценностей и наследия, поэтому здесь не только больная тема физического уничтожения людей, но и всей истории, всех культурных ценностей, которые имели мы на своей территории. Поэтому здесь можно вспомнить и замки, и те картины, которые были вывезены, и много предметов исторической важности.
Кирилл Казаков:
Например, крест Евфросиньи Полоцкой, пропавший в начале войны.
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