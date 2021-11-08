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Сотрудники ГАИ усилили контроль за таксистами. Особое внимание уделят скоростному режиму

08 ноября 2021 19:24
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Новости Беларуси. Сотрудники ГАИ усилили контроль за перевозчиками. Цель – пресечь грубые нарушения ПДД. Особое внимание скоростному режиму, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Только за один день инспекторы выявили ряд нарушений. Среди них – отсутствие техосмотра и наличие серьезных неисправностей.

Сотрудники ГАИ усилили контроль за таксистами. Особое внимание уделят скоростному режиму-1

Вероника Зеленевская, инспектор отдела по агитации и пропаганде УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
В этот период сотрудники ГАИ усилят контроль, а также проведут рейды с использованием гласного, негласного и смешанного контроля, а также с привлечением иных контролирующих органов. За 10 месяцев текущего года выявлено свыше 7 000 нарушений правил дорожного движения водителями такси. По вине данной категории водителей совершено 17 дорожно-транспортных происшествий, где 19 человек пострадали, а один человек погиб.

# ГАИ # общество # Вероника Зеленевская # Фотофакт

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