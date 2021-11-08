Сотрудники ГАИ усилили контроль за таксистами. Особое внимание уделят скоростному режиму

Новости Беларуси. Сотрудники ГАИ усилили контроль за перевозчиками. Цель – пресечь грубые нарушения ПДД. Особое внимание скоростному режиму, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Только за один день инспекторы выявили ряд нарушений. Среди них – отсутствие техосмотра и наличие серьезных неисправностей.

Вероника Зеленевская, инспектор отдела по агитации и пропаганде УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

В этот период сотрудники ГАИ усилят контроль, а также проведут рейды с использованием гласного, негласного и смешанного контроля, а также с привлечением иных контролирующих органов. За 10 месяцев текущего года выявлено свыше 7 000 нарушений правил дорожного движения водителями такси. По вине данной категории водителей совершено 17 дорожно-транспортных происшествий, где 19 человек пострадали, а один человек погиб.