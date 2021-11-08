Алексей Авдонин о Беларуси без ВОВ: у нас население приближалось бы к 30 миллионам человек, ВВП было бы около 500 миллиардов

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Мы же хорошо знаем, уважаем Рара, он четко определил, что для них опасность признания геноцида является политическим вопросом, потому что после него следующий этап – покаяние. А после покаяния – компенсация. Естественно, они все умеют и любят считать деньги. Они понимают, когда Беларусь инициировала процесс, связанный с оценкой признания геноцида, они, наверное, там спят и мокрым потом обливаются, когда же мы следующим этапом выставим им связанные с покаянием и оценкой этого геноцида. Потому что геноцид помимо человеческих жертв связан с экономическими последствиями. Мы, наверное, как раз месяца два назад делали большую статью, анализ, что бы было с Беларусью, если бы не было войны, сколько бы у нас населения было. У нас население приближалось бы к 30 миллионам человек. У нас ВВП было бы около 500 миллиардов. Представьте, что это значит. Это значит, что вы выехали из Бреста и будете ехать в Минск, а на всем протяжении этого маршрута будут города. А сейчас выедете – и что? Чистые поля. Вот, что самое главное. Они осознают, что мало того, что человеческие жертвы, они еще государство отодвинули на сотни лет назад по экономическому развитию. Это надо компенсировать. Они боятся.

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