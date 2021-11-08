Манера, которая позволяет воплощать мечты. В музее Витебска проходит выставка Никаса Сафронова

Произведения построены на тончайших ассоциациях, в них перекликаются несколько эпох, на фоне которых автор пытается запечатлеть ускользающую сущность своих видений и снов. Работы охватывают почти 30 лет: они были написаны с 1990 по 2019 год.

Артемий Василевич, заведующий отделом научно-просветительской работы Витебского областного краеведческого музея:

Техника здесь тоже авторская – это Dreаm vision. Та манера, в которой уже не первый год работает Никас Сафронов, которая позволяет ему объединять в своих работах и реальность, и воплощать те мечты, те, наверное, свои сновидения, те свои фантазии, которые к нему приходят. И это тоже один их тех путей, когда художник делает этот мир лучше.