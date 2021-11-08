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Манера, которая позволяет воплощать мечты. В музее Витебска проходит выставка Никаса Сафронова

08 ноября 2021 19:12
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Новости Беларуси. В Витебском областном краеведческом музее открыта персональная выставка Никаса Сафронова. В экспозиции 40 работ народного художника России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Манера, которая позволяет воплощать мечты. В музее Витебска проходит выставка Никаса Сафронова-1

Экспозиция под названием «Меняя реальность» собрала произведения различной направленности: это и портреты знаменитых людей, пейзажи, натюрморты. Художник интерпретирует классическую живопись выдающихся мастеров, пропускает ее через себя, тем самым меняя реальность.

Манера, которая позволяет воплощать мечты. В музее Витебска проходит выставка Никаса Сафронова-4

Произведения построены на тончайших ассоциациях, в них перекликаются несколько эпох, на фоне которых автор пытается запечатлеть ускользающую сущность своих видений и снов. Работы охватывают почти 30 лет: они были написаны с 1990 по 2019 год.

Манера, которая позволяет воплощать мечты. В музее Витебска проходит выставка Никаса Сафронова-7

Артемий Василевич, заведующий отделом научно-просветительской работы Витебского областного краеведческого музея:
Техника здесь тоже авторская – это Dreаm vision. Та манера, в которой уже не первый год работает Никас Сафронов, которая позволяет ему объединять в своих работах и реальность, и воплощать те мечты, те, наверное, свои сновидения, те свои фантазии, которые к нему приходят. И это тоже один их тех путей, когда художник делает этот мир лучше.

Манера, которая позволяет воплощать мечты. В музее Витебска проходит выставка Никаса Сафронова-10

Выставка Никаса Сафронова «Меняя реальность» продлится в Витебском областном краеведческом музее до 19 декабря.

# Выставка # общество # Артемий Василевич # Никас Сафронов # Фотофакт

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