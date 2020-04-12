«Можно прогнозировать залежи полезных ископаемых». Как информация из космоса помогает Беларуси
Новости Беларуси. Пока главный поставщик космических специалистов – БГУ,. В приоритете здесь – практика. Два года назад запустили свой малый спутник, сейчас бороздить просторы вселенной готов еще один космический аппарат, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Студенты на связи с Объединенным институтом проблем информатики, есть совместный проект.
Александр Тузиков, генеральный директор Объединенного института проблем информатики Академии наук Беларуси:
Этот проект посвящен анализу космической информации совместно с анализом информации, которая получена геологами, геофизиками о состоянии земли. И вот эта информация является основой для того, чтобы по космическим данным можно было прогнозировать залежи тех или иных полезных ископаемых в нашей стране.
В развитии космической сферы в Беларуси важны и союзные программы с Россией. Шесть из них выполнены, все оказались востребованными.
Сергей Кореняко, заведующий отделом Объединенного института проблем информатики Академии наук Беларуси:
Была получена возможность с помощью информации, получаемой из космоса, проанализировать и оконтурить те территории лесных награждений, где усыхание имеет достаточно интенсивный характер. А это ничто иное, как сохранение деловой древесины. И это сотни миллионов долларов, которые используются в результате того, что предотвращается этот ущерб.
Космос в помощь и аграриям. Система мониторинга сельскохозяйственных культур – это и прогноз урожайности, и предотвращение повреждения посевов.
Сергей Кравцов, заведующий лабораторией Объединенного института проблем информатики Академии наук Беларуси:
Вот мы видим, что когда мы получаем изображение с определенной периодичностью, то мы можем отследить состояние культур, начиная практически от самых всходов, когда поля очень аккуратные и ровные, и, соответственно, когда начинают появляться повреждения, вплоть до самой уборки.
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