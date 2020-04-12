«Ты ничего не понимаешь». Курсант авиационного факультета рассказал про первый полёт

Новости Беларуси. Профессиональный выбор многих летчиков начинался с детской мечты о космосе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Илья Калинич после школы поступил в Военную академию на авиационный факультет. Первый полет был уже на первом курсе.
Новости Беларуси. Профессиональный выбор многих летчиков начинался с детской мечты о космосе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Илья Калинич после школы поступил в Военную академию на авиационный факультет. Первый полет был уже на первом курсе.
Илья Калинич, курсант авиационного факультета Военной академии Беларуси:
Первый полет был у меня на планере. Было захватывающе, потому что первый ознакомительный был полет. Там инструктор тебе объясняет, и ты ничего не понимаешь. Потом чувствуешь планер, и он становится для тебя как родным. Потом уже совсем другое отношение к небу, чувствуется ответственность, серьезность.
За время существования факультета подготовлено более тысячи высококвалифицированных летчиков и инженеров. В числе выпускников и две девушки. Сейчас обучение здесь получают две сотни курсантов. Особое внимание – практике.
Сергей Болтрукевич, заместитель начальника авиационного факультета по летной подготовке Военной академии Беларуси:
Летчиком или вертолетчиком можно стать будучи еще школьником. Можно уже записываться в Минский аэроклуб, в Могилеве, в Витебске. То есть прийти как летчик, спортсмен. Зимой у них идут обычные занятия, подготовка к полетам, они изучают конструкцию, аэродинамику, навигацию. И летом на каникулах они приступают уже непосредственно к практике.
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