«Ты ничего не понимаешь». Курсант авиационного факультета рассказал про первый полёт

Новости Беларуси. Профессиональный выбор многих летчиков начинался с детской мечты о космосе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Илья Калинич после школы поступил в Военную академию на авиационный факультет. Первый полет был уже на первом курсе.

Илья Калинич, курсант авиационного факультета Военной академии Беларуси:

Первый полет был у меня на планере. Было захватывающе, потому что первый ознакомительный был полет. Там инструктор тебе объясняет, и ты ничего не понимаешь. Потом чувствуешь планер, и он становится для тебя как родным. Потом уже совсем другое отношение к небу, чувствуется ответственность, серьезность.