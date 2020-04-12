Олег Новицкий поздравил с Днём космонавтики: «Те, кто только мечтает о космосе, помните, что все мечты исполнимы»

Новости Беларуси. 12 апреля – дата, известная во всех странах постсоветского пространства, да и не только его. От мальчишек и девчонок, мечтающих о большом небе, до взрослых и старших людей, для которых кумир детства – Юрий Гагарин. День космонавтики отмечаем сегодня, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Олег Новицкий, летчик-космонавт:
В Международный день авиации и космонавтики хочу от всей души поздравить всех специалистов, чья деятельность плотно связана с достижениями космоса. Ваша работа – это огромный вклад в современную науку. Вы занимаетесь ответственным делом во имя информационного прорыва, который способен сделать нашу жизнь особенно интересной. Поэтому от всей души желаю вам сил, терпения и крепкого здоровья.
А те, кто только мечтает о космосе, помните, что все мечты исполнимы. Самое главное – это желание и усердный труд. Поэтому дерзайте, учитесь и пополняйте ряды специалистов в области авиации и космонавтики. С праздником вас!
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