На 3D-принтере или из подручных средств. Как молодёжь осваивает ракетно-космическое моделирование

Новости Беларуси. Первые шаги навстречу мечте о космонавтике делают и ребята из Жлобина, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Занятия по ракетно-космическому моделированию Юрий Дашкевич проводит уже более 20 лет. Ракеты на 3D-принтере, из бумаги и других подручных средств – это сегодня, а вот завтра вполне возможно создание новых белорусских космических аппаратов.

Кирилл Говор, учащийся Жлобинского центра технического творчества детей и молодежи:

Мне нравится создавать ракету, сам процесс создания ракеты. И когда я ее запускаю уже в небо, у меня радость от того, что она сработала и полетела, что мой труд не пропал даром

Роман Шух, учащийся Жлобинского центра технического творчества детей и молодежи:

Я хотел бы связать свою будущую профессию с ракетно-космическим моделированием.

Эти ребята знают и историю первого полета, и подвиги космонавтов. Для них Всемирный день авиации и космонавтики – тоже праздник. И отмечают они его по-своему.