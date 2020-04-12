На 3D-принтере или из подручных средств. Как молодёжь осваивает ракетно-космическое моделирование

Новости Беларуси. Первые шаги навстречу мечте о космонавтике делают и ребята из Жлобина, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Первые шаги навстречу мечте о космонавтике делают и ребята из Жлобина, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Занятия по ракетно-космическому моделированию Юрий Дашкевич проводит уже более 20 лет. Ракеты на 3D-принтере, из бумаги и других подручных средств – это сегодня, а вот завтра вполне возможно создание новых белорусских космических аппаратов.
Кирилл Говор, учащийся Жлобинского центра технического творчества детей и молодежи:
Мне нравится создавать ракету, сам процесс создания ракеты. И когда я ее запускаю уже в небо, у меня радость от того, что она сработала и полетела, что мой труд не пропал даром
Роман Шух, учащийся Жлобинского центра технического творчества детей и молодежи:
Я хотел бы связать свою будущую профессию с ракетно-космическим моделированием.
Эти ребята знают и историю первого полета, и подвиги космонавтов. Для них Всемирный день авиации и космонавтики – тоже праздник. И отмечают они его по-своему.
Пять, четыре, три, два, пуск.
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