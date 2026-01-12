Можно ли почищенное от снега парковочное место считать «своим»? Ответили в ГАИ

Как за более чем десяток лет изменилась белорусская система реагирования на погодные катаклизмы? Какие меры принимают областные кризисные штабы?
На площадке ток-шоу «По существу» собрались те, кто сейчас ведет борьбу со снегом.
Кирилл Казаков, СТВ:
С точки зрения Госавтоинспекции, законно ли ведром, лопатой, табличкой и еще кем-то, чем-то выгонять человека с почищенного места? Первая история. И вторая история. Были ли у нас случаи, может быть, вы знаете, когда штрафовали за вот этот самый метр нерасчищенный вокруг машины?
Александр Хромченко, начальник отдела организации дорожного движения и дорожной инспекции управления надзорной и регистрационно-экзаменационной деятельности главного УГАИ МВД:
Отвечая на первый вопрос, даже не с точки зрения Госавтоинспекции, а с точки зрения законодательства, есть понятие – земли общего пользования. Есть понятие, когда какое-то машиноместо действительно закреплено за владельцем, особенно если он где-то купил квартиру, к которой это машиноместо...
Кирилл Казаков:
А если просто почистил и считает «мое»?
Александр Хромченко:
Если же это просто земли общего пользования, то действительно необоснованно выставлять таблички, ведра и так далее. Этими землями может пользоваться любой участник.
Кирилл Казаков:
ГАИ можно вызвать на такую ситуацию? Приезжаешь, а у тебя ведро стоит. Ты говоришь, я сейчас ГАИ вызову. Вызовут?
Александр Хромченко:
Вы знаете, на самом деле препятствие на дороге, да, оно есть. Мы, разумеется, приедем и уберем ведро. Разбираться, кто это ведро поставил, с какой целью, тем более с учетом того, что парковочное место и ведро на нем не создает тех самых опасностей для дорожного движения, на которые требуется реагировать в первую очередь. Разумеется, на каждый вызов будет соответствующее реагирование со стороны органов.
В целом, я хочу сказать, любое сообщение не остается без ответа. И если нужно будет, то, наверное, найдется и тот человек, который выставил это ведро. Но тем не менее, да, действительно, есть более такие задачи, наверное, важные, и в том числе важные для общества.
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