Можно ли почищенное от снега парковочное место считать «своим»? Ответили в ГАИ

Кирилл Казаков, СТВ: С точки зрения Госавтоинспекции, законно ли ведром, лопатой, табличкой и еще кем-то, чем-то выгонять человека с почищенного места? Первая история. И вторая история. Были ли у нас случаи, может быть, вы знаете, когда штрафовали за вот этот самый метр нерасчищенный вокруг машины?

Как за более чем десяток лет изменилась белорусская система реагирования на погодные катаклизмы? Какие меры принимают областные кризисные штабы?

Александр Хромченко, начальник отдела организации дорожного движения и дорожной инспекции управления надзорной и регистрационно-экзаменационной деятельности главного УГАИ МВД:

Отвечая на первый вопрос, даже не с точки зрения Госавтоинспекции, а с точки зрения законодательства, есть понятие – земли общего пользования. Есть понятие, когда какое-то машиноместо действительно закреплено за владельцем, особенно если он где-то купил квартиру, к которой это машиноместо...

Кирилл Казаков:

А если просто почистил и считает «мое»?

Александр Хромченко:

Если же это просто земли общего пользования, то действительно необоснованно выставлять таблички, ведра и так далее. Этими землями может пользоваться любой участник.

Кирилл Казаков:

ГАИ можно вызвать на такую ситуацию? Приезжаешь, а у тебя ведро стоит. Ты говоришь, я сейчас ГАИ вызову. Вызовут?

Александр Хромченко:

Вы знаете, на самом деле препятствие на дороге, да, оно есть. Мы, разумеется, приедем и уберем ведро. Разбираться, кто это ведро поставил, с какой целью, тем более с учетом того, что парковочное место и ведро на нем не создает тех самых опасностей для дорожного движения, на которые требуется реагировать в первую очередь. Разумеется, на каждый вызов будет соответствующее реагирование со стороны органов.

В целом, я хочу сказать, любое сообщение не остается без ответа. И если нужно будет, то, наверное, найдется и тот человек, который выставил это ведро. Но тем не менее, да, действительно, есть более такие задачи, наверное, важные, и в том числе важные для общества.

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