Можно ли общаться с умершими родственниками? Спросили мастера эзотерических практик

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу: Можно ли как-то поддерживать общение с умершими родственниками? Ведь некоторые говорят, что они с ними на связи, могут получать даже от них какую-то информацию?

Есть ли жизнь после смерти – вопрос, который терзает умы миллионов людей. В большинстве религий смерть – это не конец, а переход в иной мир, определенная стадия перерождения. Тем не менее каких-либо научных доказательств существования загробной жизни нет. О том, есть ли у человека душа и что происходит после смерти, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Татьяна Дунаева, мастер эзотерических практик:

Есть такое понимание, как родовой фамильяр – это называется в простонародье ангел-хранитель какой-то родовой. Очень часто говорят: «У меня бабушка – мой ангел. Она мне подсказывает. Например, если она мне приснилась – значит, может быть, не стоит туда идти».

Наталья Надольская:

То есть через сон. Еще как-то можно поддерживать это общение? Какие-то знаки, может быть, существуют?

Татьяна Дунаева:

Можно, знаки – очень хорошо. Мне очень нравится – один такой есть фильм, называется «Небесный суд», кто смотрел, с Пореченковым и Хабенским, если я не ошибаюсь. Там как раз таки все показано, как жил человек, был праведным, неправедным – на христианскую тематику. Они там выходят в мир людской по средствам птички, старого алкаша. Бывает так, что ты встречаешь что-то такое необъяснимое, какой-то человек говорит тебе какую-то фразу, и ты понимаешь, что это тебе адресовано, и в этом есть какое-то рациональное зерно и смысл. Они могут приходить по-разному, на самом деле. Бывает так, что, если ты умеешь считывать знаки, будешь понимать, что к тебе пришли, тебя предупредили.

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