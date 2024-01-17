«В эти моменты важно молиться за человека». Что происходит с душой в первые 40 дней после смерти?

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу: Я правильно понимаю, отец Георгий, что церковь считает, что после смерти тела душа продолжает жить? Чем так важен третий, девятый и сороковой день после смерти? В эти дни человек может приходить к родственникам, являться?

Есть ли жизнь после смерти – вопрос, который терзает умы миллионов людей. В большинстве религий смерть – это не конец, а переход в иной мир, определенная стадия перерождения. Тем не менее каких-либо научных доказательств существования загробной жизни нет. О том, есть ли у человека душа и что происходит после смерти, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Георгий Буявец, диакон Белорусской православной церкви:

Само это учение о третьем, девятом и сороковом дне после смерти человека является лишь теологуменом – в переводе это означает «частное богословское мнение». То есть некоторые святые отцы церкви говорят о том, что в эти дни, то есть, как человек умер, первые три дня он находится рядом с телом. После третьего дня до девятого ему высшие ангельские силы показывают рай. Уже после девятого дня по сороковой его душе показывают адские мучения, то есть испытывают его душу. Как я уже сказал, это лишь частное, есть другие некоторые определения этого. Церковь приняла это, что в эти моменты важно молиться о душе человека, потому что она испытывает такие испытания. Прежде чем попасть, прежде чем предстать перед Богом, перед его судом, нужно пройти некоторые испытания, поэтому в эти моменты важно молиться за человека.

Наталья Надольская:

Есть какая-то несправедливость: в раю – то есть 6 дней, а в аду – 31.

Георгий Буявец:

Да, как будто бы ад кажется каким-то более интересным. Но как сказано в Писании: рай достигается узкими, такими тесными вратами. Поэтому, конечно, душе нужно пройти через некоторые испытания, чтобы достигнуть Царствия Небесного.

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