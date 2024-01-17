«Душа попадает в разные миры». Может ли человек помнить прошлые жизни?

Есть ли жизнь после смерти – вопрос, который терзает умы миллионов людей. В большинстве религий смерть – это не конец, а переход в иной мир, определенная стадия перерождения. Тем не менее каких-либо научных доказательств существования загробной жизни нет. О том, есть ли у человека душа и что происходит после смерти, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Татьяна Дунаева, мастер эзотерических практик:

Конечно, вопрос такой достаточно со «звездочкой», потому что истина где-то рядом. Но даже до христианской эпохи люди верили, что мы перерождаемся. Есть разные миры, куда попадает душа, после того, как физическое тело умирает, а душа – нет. После того как физическое тело умирает, душа попадает в разные миры. Все зависит от того, как прожил человек. Потому что душа – это цельная структура. Она приходит сюда в таком физическом проявлении единожды: приобрести какой-то опыт, собрать себя до целого. Поэтому многие учения, кончено же, говорят о том, что это не конечная наша жизнь, что есть еще другая.

Михаил Свито:

То есть человек может проживать несколько жизней? Вы согласны с этим?

Татьяна Дунаева:

Конечно же, это теория. Никто там не был, с точностью, уверенностью этого не скажет. Тем не менее есть такие предпосылки, может быть. Даже сейчас очень много науки, которая в психологии используется, где погружает человека в его прошлые жизни, родовые системы – смотрят. То есть человек проживает там какой-то опыт, говорит, что я видел себя таким-то. Я был мужчиной, женщиной, ребенком. Со мной произошел такой опыт. Поэтому очень часто что-то он не может получить здесь. Например, он там как-то не прожил хорошо этот опыт, поэтому приходит сюда, чтобы что-то исправить. То есть у него есть эта память о прошлых жизнях. Но когда мы рождаемся, нам эту память убирают. Мало кто приходит, помня себя, кем был ранее.