Лукьянов: политика беглых – дискредитировать любой механизм разрешения конфликтов

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:

Наверное, в большей степени это актуально для Российской Федерации, для мобилизации общества и понимания тех процессов, которые сейчас исторически происходят. Но, конечно, это важно и для белорусов, для молодых людей осознавать, в какое непростое время сейчас мы живем: что это не картинка, что это в прямом практически эфире – военные действия, к каким последствиям это все приводит. Но Президент предпринял в прошлом году, наверное, одно из самых ключевых решений, направленных на укрепление безопасности, на охлаждение горячих голов со стороны западных рубежей нашей 1000-километровой границы с тем, чтобы у нас было размещено тактическое ядерное вооружение, чтобы у нас прошли обучение передовые наши подразделения. В том числе сейчас одно из подразделений Вооруженных Сил направлено на обучение для принятия передового опыта, в том числе полученного в ходе специальной военной операции.

Посмотрите, как зашевелились беглые, когда мы транслировали информацию о том, что с гуманитарными миссиями посещали в течение прошлого года территории специальной военной операции. Когда у них в полках Калиновских террористов готовили, террористов с оружием в руках. Там все нормально. Это не то что политика двойных стандартов, это попытка, по сути дела, под любыми предлогами дискредитировать любой механизм, в том числе направленный на скорейшее урегулирование конфликта.

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