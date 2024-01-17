В Слониме возводят новый микрорайон с электродомами

Новости Беларуси. Ввод в эксплуатацию БелАЭС позволил более широко использовать электроэнергию. Сегодня в Беларуси строят целые микрорайоны с электродомами. Один из таких возводят в Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проект предусматривает использование электроэнергии для отопления и подогрева воды. Таким образом, снижаются затраты на проведение коммуникаций к многоэтажкам. В первых домах уже обживаются новоселы. Многие из квартир арендные, ключи получили молодые специалисты.

Первым в квартиру входит кот, неся на мягких лапах согласно поверью положительную энергетику. C получением жилья для его хозяйки Елизаветы Мискель началась новая глава взрослой жизни. И первым делом она оценила все плюсы от установленных электроприборов.

Елизавета Мискель, у читель Сеньковщинской с редней ш колы Слонимского р айона: Это батарея, которая настраивается. Здесь есть специальное устройство, которое можно нажать и отрегулировать температуру. Это можно делать круглогодично, то есть лето, зима – это абсолютно неважно.

Квартира для старта в карьере – Елизавета Мискель – молодой специалист, учительница начальных классов после учебы по распределению отправилась в Слонимский район. Полгода жила на съемном жилье, пока не предложили арендную квартиру в новостройке. Теперь уверена, никуда не уедет из райцентра, все же свои квадратные метры держат.

Елизавета Мискель:

По деньгам намного выгоднее жить тут. Я безумно счастлива и рада, потому что ремонт отменный, очень сильно повезло. Насколько я понимаю, это первый год такое, когда молодому специалисту дают квартиру. И я считаю, что я в числе счастливчиков.

25 арендных квартир для молодых специалистов социальной сферы и около 170 для военнослужащих. Столько в новом микрорайоне в прошлом году выделили жилья по госпрограммам. И еще сотня квартир для многодетных семей и нуждающихся.