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В Слониме возводят новый микрорайон с электродомами

17 января 2024 19:45
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Новости Беларуси. Ввод в эксплуатацию БелАЭС позволил более широко использовать электроэнергию. Сегодня в Беларуси строят целые микрорайоны с электродомами. Один из таких возводят в Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проект предусматривает использование электроэнергии для отопления и подогрева воды. Таким образом, снижаются затраты на проведение коммуникаций к многоэтажкам. В первых домах уже обживаются новоселы. Многие из квартир арендные, ключи получили молодые специалисты.

Галина Буро – подробнее.

В Слониме возводят новый микрорайон с электродомами-1

Первым в квартиру входит кот, неся на мягких лапах согласно поверью положительную энергетику. C получением жилья для его хозяйки Елизаветы Мискель началась новая глава взрослой жизни. И первым делом она оценила все плюсы от установленных электроприборов.

В Слониме возводят новый микрорайон с электродомами-4

Елизавета Мискель, учитель Сеньковщинской средней школы Слонимского района:
Это батарея, которая настраивается. Здесь есть специальное устройство, которое можно нажать и отрегулировать температуру. Это можно делать круглогодично, то есть лето, зима – это абсолютно неважно.

В Слониме возводят новый микрорайон с электродомами-7

Квартира для старта в карьере – Елизавета Мискель – молодой специалист, учительница начальных классов после учебы по распределению отправилась в Слонимский район. Полгода жила на съемном жилье, пока не предложили арендную квартиру в новостройке. Теперь уверена, никуда не уедет из райцентра, все же свои квадратные метры держат.

В Слониме возводят новый микрорайон с электродомами-10

Елизавета Мискель:
По деньгам намного выгоднее жить тут. Я безумно счастлива и рада, потому что ремонт отменный, очень сильно повезло. Насколько я понимаю, это первый год такое, когда молодому специалисту дают квартиру. И я считаю, что я в числе счастливчиков.

25 арендных квартир для молодых специалистов социальной сферы и около 170 для военнослужащих. Столько в новом микрорайоне в прошлом году выделили жилья по госпрограммам. И еще сотня квартир для многодетных семей и нуждающихся.

В Слониме возводят новый микрорайон с электродомами-13

С приставкой «электро» здесь уже целая улица, которая названа в честь знаменитой белорусской просветительницы Евфросинии Полоцкой.

Далее смотрите в видео.

# Строительство # общество # Галина Буро

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