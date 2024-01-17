Открывается сверхспособность. Как может измениться человек после клинической смерти?

Есть ли жизнь после смерти – вопрос, который терзает умы миллионов людей. В большинстве религий смерть – это не конец, а переход в иной мир, определенная стадия перерождения. Тем не менее каких-либо научных доказательств существования загробной жизни нет. О том, есть ли у человека душа и что происходит после смерти, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Татьяна Дунаева, мастер эзотерических практик:

По роду моей деятельности, работая, встречая людей, которые пережили клиническую смерть, обычно у них открывается для человеческого сверхспособность. Очень часто приходит способность после клинической смерти. Отрицать ее я не могу, потому что видела чудеса, когда люди могут видеть то, которое не видит никто. Они не могут это посмотреть в соцсетях, подсмотреть твой профиль и сказать – где-то это выставилось. Разговаривать с твоими друзьями, коллегами. Они вообще тебя видят первый раз и даже приблизительно не знают ничего о твоей жизни. Люди могут видеть другие жизни, другие события, рассказать о человеке очень много. Откуда это? Вот они говорят, что очень часто клиническая смерть либо передающиеся какие-то родовые способности, что тоже, кстати, доказывает то, что перерождается душа.