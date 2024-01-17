Прямой эфир

Открывается сверхспособность. Как может измениться человек после клинической смерти?

17 января 2024 20:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Есть ли жизнь после смерти – вопрос, который терзает умы миллионов людей. В большинстве религий смерть – это не конец, а переход в иной мир, определенная стадия перерождения. Тем не менее каких-либо научных доказательств существования загробной жизни нет. О том, есть ли у человека душа и что происходит после смерти, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Открывается сверхспособность. Как может измениться человек после клинической смерти?-1

Татьяна Дунаева, мастер эзотерических практик:
По роду моей деятельности, работая, встречая людей, которые пережили клиническую смерть, обычно у них открывается для человеческого сверхспособность. Очень часто приходит способность после клинической смерти. Отрицать ее я не могу, потому что видела чудеса, когда люди могут видеть то, которое не видит никто. Они не могут это посмотреть в соцсетях, подсмотреть твой профиль и сказать – где-то это выставилось. Разговаривать с твоими друзьями, коллегами. Они вообще тебя видят первый раз и даже приблизительно не знают ничего о твоей жизни. Люди могут видеть другие жизни, другие события, рассказать о человеке очень много. Откуда это? Вот они говорят, что очень часто клиническая смерть либо передающиеся какие-то родовые способности, что тоже, кстати, доказывает то, что перерождается душа.

Открывается сверхспособность. Как может измениться человек после клинической смерти?-4

Денис Северов, магистр психологии:
Одна из концепций утверждает, что после клинической смерти человек начинает осознавать смысл, ценность. Поэтому фокус внимания направлен именно на ценное, важное, что важно для человека. Ведь все мы часто просто следуем социальным программам, установкам, забывая о том, кто мы, какие мы, о чем и в чем наше предназначение. Как раз таки клиническая смерть дает нам возможность переоценить и направить фокус внимания именно на нас самих и реализацию нас в этой жизни.

«Душа попадает в разные миры». Может ли человек помнить прошлые жизни – подробнее здесь.

# Необычное # общество # Татьяна Дунаева # Денис Северов

Другие новости рубрики

Все новости
«В эти моменты важно молиться за человека». Что происходит с душой в первые 40 дней после смерти?
17 января 2024 20:37

«В эти моменты важно молиться за человека». Что происходит с душой в первые 40 дней после смерти?

Можно ли общаться с умершими родственниками? Спросили мастера эзотерических практик
17 января 2024 20:29

Можно ли общаться с умершими родственниками? Спросили мастера эзотерических практик

«Душа попадает в разные миры». Может ли человек помнить прошлые жизни?
17 января 2024 20:11

«Душа попадает в разные миры». Может ли человек помнить прошлые жизни?