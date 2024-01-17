Открывается сверхспособность. Как может измениться человек после клинической смерти?
Есть ли жизнь после смерти – вопрос, который терзает умы миллионов людей. В большинстве религий смерть – это не конец, а переход в иной мир, определенная стадия перерождения. Тем не менее каких-либо научных доказательств существования загробной жизни нет. О том, есть ли у человека душа и что происходит после смерти, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Татьяна Дунаева, мастер эзотерических практик:
По роду моей деятельности, работая, встречая людей, которые пережили клиническую смерть, обычно у них открывается для человеческого сверхспособность. Очень часто приходит способность после клинической смерти. Отрицать ее я не могу, потому что видела чудеса, когда люди могут видеть то, которое не видит никто. Они не могут это посмотреть в соцсетях, подсмотреть твой профиль и сказать – где-то это выставилось. Разговаривать с твоими друзьями, коллегами. Они вообще тебя видят первый раз и даже приблизительно не знают ничего о твоей жизни. Люди могут видеть другие жизни, другие события, рассказать о человеке очень много. Откуда это? Вот они говорят, что очень часто клиническая смерть либо передающиеся какие-то родовые способности, что тоже, кстати, доказывает то, что перерождается душа.
Денис Северов, магистр психологии:
Одна из концепций утверждает, что после клинической смерти человек начинает осознавать смысл, ценность. Поэтому фокус внимания направлен именно на ценное, важное, что важно для человека. Ведь все мы часто просто следуем социальным программам, установкам, забывая о том, кто мы, какие мы, о чем и в чем наше предназначение. Как раз таки клиническая смерть дает нам возможность переоценить и направить фокус внимания именно на нас самих и реализацию нас в этой жизни.
«Душа попадает в разные миры». Может ли человек помнить прошлые жизни – подробнее здесь.