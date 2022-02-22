Можно голосовать и с водительскими правами. Отвечаем на самые популярные вопросы про референдум

В Беларуси стартовала важная внутриполитическая кампания: референдум по изменениям и дополнениям в Конституцию. Без малого 7 миллионов граждан готовятся принять участие, без преувеличения, в историческом событии нашей страны. Мы решили еще раз напомнить все об основных правилах волеизъявления. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Василий Панасюк, председатель Минской городской комиссии по референдуму. Александр Меженный, ведущий:

Мы знаем, что основная дата проведения референдума – 27 февраля, но именно 22 февраля дан старт этой кампании, можно проголосовать досрочно. Я правильно понимаю?

Василий Панасюк, председатель Минской городской комиссии по референдуму:

Верно. Где голосовать, если не получил приглашение? Александр Меженный:

Сразу вопрос ключевой. Как можно узнать, где надо голосовать именно тебе? Я знаю, приходят какие-то письма, но, возможно, кто-то еще не в курсе, где ему принимать участие в голосовании. Где это можно уточнить? Какое время работы избирательных участков? Василий Панасюк:

Уточнить можно просто, каждый из нас мог получить сообщение о приглашении на участие в референдуме. Если взять в руки данное приглашение, мы обнаружим там место расположения нашей участковой комиссии, адрес, контактный телефон и график работы. По графику работы сегодня, согласно страту досрочного голосования, прийти в течение 5 дней можно на досрочное голосование, включая субботу, с 10:00 до 14:00, с перерывом с 16:00 до 19:00. В основной день голосования – с 8:00 до 20:00. Если случайно у вас не оказалось этого сообщения о приглашении, вы можете зайти на сайт Мингорисполкома или на сайт администрации района, где вы территориально проживаете, там указаны очертания, описания границ вашего участка. По номеру участка и контактному телефону можно обратиться в комиссию.

Какой вопрос вынесен на референдум? Александра Каштанова, ведущая:

Какие основные правила голосования? Какой вопрос будет вынесен на референдум? Как правильно нужно ставить отметку? Василий Панасюк:

Основные правила – это прийти на участок для голосования в период досрочного или в день голосования 27 февраля, взять с собой паспорт или иной документ, который его может его заменить. Какие документы нужно иметь с собой? Александра Каштанова:

То есть водительские права тоже считаются документом?

Василий Панасюк:

Запросто. Водительские права, биометрический паспорт, студенческий билет, военный билет для военнослужащих, также удостоверение инвалида, пенсионера. Главное, чтобы там было фото. И справку, выданную органами внутренних дел для граждан, которые случайно утеряли паспорт или ID-карту. Правила очень просты, приходя на избирательный участок, необходимо просто-напросто предъявить этот документ. Основное условие – гражданин должен быть в списке для участия в референдуме. Вам вручат бюллетень. Там четко копируется вопрос, выносимый на референдум: поддерживаете ли вы дополнения и изменения Конституции Республики Беларусь? И две записи: за и против. Под которыми расположены пустые клеточки, в которых необходимо сделать любую отметку. То ли за, то ли против, согласно волеизъявлению гражданина. И опустить в урну. Будут ли памятные подарки тем, кто впервые голосовал? Александр Меженный:

С этим разобрались, я так понимаю, что проблем не должно быть. А те люди, которые впервые принимают участие в референдуме, до этого никогда никуда не ходили. Будут ли какие-то памятные подарки или какие-то значки, что я проголосовал на референдуме?

Василий Панасюк:

Здесь есть такой момент. По разработке Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь, каждому гражданину, впервые участвующему в электоральном процессе, конкретно в референдуме, будет вручена памятная открытка от ЦИК. Каждая конкретно взятая участковая комиссия вольна более творчески расширить данный диапазон внимания к впервые голосовавшему гражданину. Как будут работать наблюдатели? Александра Каштанова:

Насколько продумана система безопасности на участках? Как работают наблюдатели? Василий Панасюк:

Систему безопасности обеспечивают как органы внутренних дел, сам тот факт, что они заступили в фазу повышенного уровня несения службы, в помощь им будут народные дружинники и ребята из БРСМ в рамках молодежных отрядов охраны правопорядка. Так что смею вас успокоить: все будет комфортно, безопасно как для членов участковых комиссий, так и для граждан, прибывших на участки. По работе наблюдателей все очень просто: они должны быть аккредитованы, то есть если это наш местный наблюдатель, он должен аккредитоваться при представлении направления то ли общественной организации, объединения, политической партии или трудового коллектива или путем доверия определенного количества граждан. Регистрация проходит на участковой комиссии в день предоставления такого документа. Главный принцип работы наблюдателя – смотреть, чтобы процедура как подготовки, так и проведения референдума соответствовала нашему законодательству, не вмешиваться в деятельность работы участковой комиссии.

Как могут проголосовать заболевшие люди? Александр Меженный:

А что касается системы защиты от коронавируса: как предусмотрены меры борьбы? Василий Панасюк:

Да, особенность данной электоральной кампании, что она проходит на фоне коронавируса. Но вместе с тем определенный опыт при проведении президентской избирательной кампании уже есть. Все рекомендации Минздрава по данному вопросу абсолютно учтены как избирательными комиссиями, так и ряд моментов в части профилактической (проветривание, шестикратная уборка помещений, контактных поверхностей). На эту тему не стоит переживать. Александра Каштанова:

Как могут проголосовать те, кто болен коронавирусом, кто находится на самоизоляции, у кого нет возможности оказаться на участке?

Василий Панасюк:

В этом вопросе есть и особенность, и статика. Статика та, что если кто-то из граждан, имеющих право участвовать в референдуме, оказался в стационаре, то при стационарном медицинском учреждении организовывается комиссия для голосования. Таких в Минске 25 при учреждениях, оказывающих медицинские услуги. Они обеспечат всех граждан, имеющих право участия в день голосования 27 февраля. Что будет происходить, когда заболел наш гражданин и находится под амбулаторно-поликлиническим наблюдением дома, но он имеет желание проголосовать. В таком случае он, взглянув на свое сообщение о приглашении, делает звонок в участковую комиссию и говорит, что заболел, находится на больничном листе, но имеет желание и заинтересованность проголосовать. В таком случае в Минске по предложению комитета по здравоохранению эти 25 больничных комиссий закреплены за участковыми комиссиями через поликлиники по обслуживанию населения по месту жительства. Таким образом участковая комиссия передает информацию по телефону поступившего гражданина по адресу, к нему в обязательном порядке выедет комиссия с соблюдением всех противоэпидемиологических требований. Будут ли концерты в день референдума? Александр Меженный:

Референдум – дело серьезное, но и про радости жизни забывать не стоит. Предусмотрены какие-то арт-программы, угощения? Как будет выстроена работа комиссий и участков в эти дни?