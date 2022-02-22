«Имеют ли право лаять собаки?» Вот какие правила проживания действуют на даче и в частном доме
Соседские войны. Танцы в два часа ночи, бесконечный ремонт, постоянные скандалы. О том, что делать, когда соседи переходят все границы и как решить эту проблему, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Ольга Бурлакова, ведущая ток-шоу:
Есть мелочи, и очень неприятные. Если соседи мусорят на общей территории, может быть, жгут траву, какой-то мусор или заводят на участке приусадебном животных – собак, которые лают, кучу пчел или много кур?
Александр Костюкевич, юрист:
Вы должны понимать: либо это дача, либо это частный дом. Если у вас частный дом – это то же самое, как в квартирах. Те же самые правила проживания, использования жилых помещений и вспомогательных. А если дача?
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
У кого-то – дача, у кого-то – частный дом, где ты постоянно живешь. Что в этом случае делать?
Александр Костюкевич:
Это у нас все-таки дачное товарищество, садоводческое, либо это индивидуальная застройка?
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
В деревне разговор короткий, мне кажется.
Ольга Бурлакова:
Имеют ли право лаять собаки?
Александр Костюкевич:
Больше участки в деревнях – 10, 15, 25 соток. Там, наверное, не такое расстояние до соседей близкое. Если мы столкнемся, у нас 4 сотки, 6 соток. Действительно, уже будет проблемой и высота забора, и светопропускная способность, и размещение построек. Конечно, если захотеть, можно конфликтных ситуаций столько найти. Действительно, все будет по закону – размещение любой постройки может противоречить.
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