«Имеют ли право лаять собаки?» Вот какие правила проживания действуют на даче и в частном доме

Соседские войны. Танцы в два часа ночи, бесконечный ремонт, постоянные скандалы. О том, что делать, когда соседи переходят все границы и как решить эту проблему, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Ольга Бурлакова, ведущая ток-шоу:

Есть мелочи, и очень неприятные. Если соседи мусорят на общей территории, может быть, жгут траву, какой-то мусор или заводят на участке приусадебном животных – собак, которые лают, кучу пчел или много кур?

Александр Костюкевич, юрист:

Вы должны понимать: либо это дача, либо это частный дом. Если у вас частный дом – это то же самое, как в квартирах. Те же самые правила проживания, использования жилых помещений и вспомогательных. А если дача? Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

У кого-то – дача, у кого-то – частный дом, где ты постоянно живешь. Что в этом случае делать? Александр Костюкевич:

Это у нас все-таки дачное товарищество, садоводческое, либо это индивидуальная застройка? Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

В деревне разговор короткий, мне кажется. Ольга Бурлакова:

Имеют ли право лаять собаки?