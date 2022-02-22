Артём Цуран о старте досрочного голосования: «Эксцессов никаких не зафиксировано»

Новости Беларуси. Досрочное голосование на референдуме по Конституции. На одном из избирательных участков в Минске, работает съемочная группа нашего канала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На связь со студией – Константин Герцев.
Новости Беларуси. Досрочное голосование на референдуме по Конституции. На одном из избирательных участков в Минске, работает съемочная группа нашего канала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На связь со студией – Константин Герцев.
Константин Герцев, корреспондент:
Первый день досрочного голосования в самом разгаре. 5 293 участка для голосования открыты по всей стране. Мы находимся на смежном избирательном участке, 23-й и 24-й избирательные участки по городу Минску, это Фрунзенский район. Если говорить о ситуации на избирательных участках, то мы видим, что действительно люди подходят, раз в 5-6 минут приходят новые граждане, которые готовы ответить на вопрос: принимают ли они изменения и дополнения в новую Конституцию Беларуси.
Если говорить вообще об истории досрочного голосования, то, безусловно, она встречается и в президентских, и в парламентских кампаниях в Беларуси. И в референдумах всегда была досрочная процедура голосования. Она у нас длится пять дней. Если брать опыт наших стран-соседок, то Литва, Латвия – три дня. А рекордсмены – это США – 45 дней досрочного голосования, и Исландия – 56 дней досрочного голосования.
На избирательном участке мы встретили уже знакомого минчанам руководителя. Это Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома. Артем Николаевич, почему решили голосовать досрочно?
Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:
По долгу службы так или иначе, так как мы госорган, который занимается непосредственно помощью участковым комиссиям по всем организационным вопросам, то, конечно, день выборов, день голосования по поправкам в Конституцию – это тот день, когда нужно быть на рабочем месте.
Константин Герцев:
Как вообще Минск подходит к этому главному общественно-политическому событию года?
Артем Цуран:
Мы прежде всего отмечаем то, что сегодня, как отчиталась администрация района, а это госорган, который формирует непосредственно участки, все участки приступили к проведению голосования из тех, которые должны были открыться на досрочное голосование. У нас в Минске есть участки, которые будут работать непосредственно только в день референдума. Эксцессов никаких не зафиксировано. Наблюдатели от общественных объединений тоже приступили к своим функциям по наблюдению. Поэтому отмечаем штатный режим начала досрочного голосования
Константин Герцев:
В Мингорисполкоме вы также курируете идеологический аспект работы. Слоган этой кампании: «В будущее вместе». Что сегодня наши идеологи вкладывают в это понятие?
Артем Цуран:
Если мы говорим про слово «вместе», то подразумеваем, что это одна большая дружная семья – наша страна. Очень много вызовов, которые мы можем наблюдать в последние несколько лет. Страна получила определенные уроки и, как говорят, прививку от многих негативных проявлений в обществе, которое так или иначе информировано, достаточно политизировано. Чтобы эти все испытания пройти, нужно быть вместе и выстроить нашу новую, красивую, уютную Беларусь.
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