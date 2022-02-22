Артём Цуран о старте досрочного голосования: «Эксцессов никаких не зафиксировано»

Новости Беларуси. Досрочное голосование на референдуме по Конституции. На одном из избирательных участков в Минске, работает съемочная группа нашего канала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Константин Герцев, корреспондент:

Первый день досрочного голосования в самом разгаре. 5 293 участка для голосования открыты по всей стране. Мы находимся на смежном избирательном участке, 23-й и 24-й избирательные участки по городу Минску, это Фрунзенский район. Если говорить о ситуации на избирательных участках, то мы видим, что действительно люди подходят, раз в 5-6 минут приходят новые граждане, которые готовы ответить на вопрос: принимают ли они изменения и дополнения в новую Конституцию Беларуси.

Если говорить вообще об истории досрочного голосования, то, безусловно, она встречается и в президентских, и в парламентских кампаниях в Беларуси. И в референдумах всегда была досрочная процедура голосования. Она у нас длится пять дней. Если брать опыт наших стран-соседок, то Литва, Латвия – три дня. А рекордсмены – это США – 45 дней досрочного голосования, и Исландия – 56 дней досрочного голосования.

На избирательном участке мы встретили уже знакомого минчанам руководителя. Это Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома. Артем Николаевич, почему решили голосовать досрочно?