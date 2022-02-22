«Через неделю меня опять затопили». Куда лучше обратиться за оценкой ущерба?
Соседские войны. Танцы в два часа ночи, бесконечный ремонт, постоянные скандалы. О том, что делать, когда соседи переходят все границы и как решить эту проблему, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Давайте поговорим о прямом ущербе, когда речь идет о затоплении либо перепланировке. Как решаются эти вопросы с точки зрения закона? Я помню, случай в Минске произошел, когда человек купил на верхнем этаже квартиру, решил там сделать офис и перепланировку. Слава богу, что когда от перепланировки рухнул потолок, в этом помещении никто не находился. Представляете, Александр?
Александр Костюкевич, юрист:
Конечно, если затрагиваются несущие конструкции – статья есть 22.12 Кодекса об административных правонарушениях – будет довольно-таки серьезная ответственность в виде штрафа. Также, мы понимаем, что если причинен ущерб дому – это общее имущество, то все расходы по возведению крыши лягут, конечно, на нас.
Алена Родовская:
Понимаете, в чем нюанс? Когда люди сделали евроремонты, ведь эти чеки не хранят, правильно? Или стоимость работ. Тут неожиданно тебя сосед сверху затопил. И весь подвесной потолок, ламинат, обои – все.
Александр Костюкевич:
Можно же провести экспертизу.
Алена Родовская:
Я, когда разговаривала с людьми, они говорят: «Конечно, большая удача, когда можно договориться». Воззвать к совести и сказать, что вот этот ремонт стоит, например, пять тысяч рублей. Я сейчас то же самое восстановлю. Человек каким-то образом договаривается. Но, когда соседи слышат суммы ремонтов, говорят: «Идите в суд». Потому что суд, когда проводит слушанья по делу, приезжает экспертиза. Они, как правило, руководствуются ценами белорусских обоев и прочих строительных материалов, которые очень сильно занижают стоимость реального ремонта. Конечно, людям легче отправить в суд: «Идите, судитесь со мной. Я вам потом частями по пять рублей все выплачу».
Ольга Бурлакова, ведущая ток-шоу:
В течение 30-ти лет. Поэтому нужно страховать свои квартиры и ремонты.
Александр Костюкевич:
Все правильно. Мы сталкиваемся с оценкой. Надо страховать. Обычно страхуем мы что? Свою ответственность?
Алена Родовская:
Сейчас предлагают: «Давайте застрахуем еще соседей снизу».
Ольга Шостак, агент по операциям с недвижимостью:
Меня, допустим, в августе затопили соседи два раза в течение недели. Я их предупредила. Сказала, что я застрахую квартиру. Пошла, застраховала. И что вы думаете? Через неделю меня опять затопили. То есть меня за месяц три раза затопили.
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
И что в этом случае?
Алена Родовская:
Но вы застраховали? Они вам компенсировали?
Ольга Шостак:
Я застраховала, но не успела сделать ремонт. Меня сосед, который затопил, все это компенсировал. Принесли материалы, сказали, что все сделают и сделали. Но для страховой компании нужны фотографии свежего ремонта. То есть фотографии я еще не успела сделать, потому что не было ремонта. Но страховка действует. Я их предупредила: «Ремонт сделан, так что, господа, следите».
Ольга Шерснева:
Давайте поговорим об алгоритме. Например, если затопили квартиру, что в этом случае делать, кого вызывать сразу?
Александр Костюкевич:
Мы должны определить, кто все-таки виновник. Это жилищно-эксплуатирующая организация, либо это сосед. То есть до стояка отвечает жилищно-эксплуатирующая организация, после, если это прорвало кран, то будет отвечать сосед. А уже после выяснения, кто виновен, специалисты ЖЭС составят акт, будут сделаны фотографии и, конечно, оценка. Ну, не факт, конечно, что справедливая. Если мы не согласны с ней, можем позвать оценщиков, либо будет назначена экспертиза. Потому что и дорогие машины разбиваются, и ремонты в квартирах дорогие – оценка будет более-менее актуальной. Если, конечно, сотрудники ЖЭС проведут, то не факт. Но есть оценщики.
Соседи громко выясняют отношения. До какого времени можно шуметь в своей квартире? И это не 23:00 – подробнее здесь.