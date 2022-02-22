«Через неделю меня опять затопили». Куда лучше обратиться за оценкой ущерба?

Соседские войны. Танцы в два часа ночи, бесконечный ремонт, постоянные скандалы. О том, что делать, когда соседи переходят все границы и как решить эту проблему, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Давайте поговорим о прямом ущербе, когда речь идет о затоплении либо перепланировке. Как решаются эти вопросы с точки зрения закона? Я помню, случай в Минске произошел, когда человек купил на верхнем этаже квартиру, решил там сделать офис и перепланировку. Слава богу, что когда от перепланировки рухнул потолок, в этом помещении никто не находился. Представляете, Александр?

Александр Костюкевич, юрист:

Конечно, если затрагиваются несущие конструкции – статья есть 22.12 Кодекса об административных правонарушениях – будет довольно-таки серьезная ответственность в виде штрафа. Также, мы понимаем, что если причинен ущерб дому – это общее имущество, то все расходы по возведению крыши лягут, конечно, на нас. Алена Родовская:

Понимаете, в чем нюанс? Когда люди сделали евроремонты, ведь эти чеки не хранят, правильно? Или стоимость работ. Тут неожиданно тебя сосед сверху затопил. И весь подвесной потолок, ламинат, обои – все. Александр Костюкевич:

Можно же провести экспертизу.

Алена Родовская:

Я, когда разговаривала с людьми, они говорят: «Конечно, большая удача, когда можно договориться». Воззвать к совести и сказать, что вот этот ремонт стоит, например, пять тысяч рублей. Я сейчас то же самое восстановлю. Человек каким-то образом договаривается. Но, когда соседи слышат суммы ремонтов, говорят: «Идите в суд». Потому что суд, когда проводит слушанья по делу, приезжает экспертиза. Они, как правило, руководствуются ценами белорусских обоев и прочих строительных материалов, которые очень сильно занижают стоимость реального ремонта. Конечно, людям легче отправить в суд: «Идите, судитесь со мной. Я вам потом частями по пять рублей все выплачу». Ольга Бурлакова, ведущая ток-шоу:

В течение 30-ти лет. Поэтому нужно страховать свои квартиры и ремонты. Александр Костюкевич:

Все правильно. Мы сталкиваемся с оценкой. Надо страховать. Обычно страхуем мы что? Свою ответственность? Алена Родовская:

Сейчас предлагают: «Давайте застрахуем еще соседей снизу».

Ольга Шостак, агент по операциям с недвижимостью:

Меня, допустим, в августе затопили соседи два раза в течение недели. Я их предупредила. Сказала, что я застрахую квартиру. Пошла, застраховала. И что вы думаете? Через неделю меня опять затопили. То есть меня за месяц три раза затопили. Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

И что в этом случае? Алена Родовская:

Но вы застраховали? Они вам компенсировали? Ольга Шостак:

Я застраховала, но не успела сделать ремонт. Меня сосед, который затопил, все это компенсировал. Принесли материалы, сказали, что все сделают и сделали. Но для страховой компании нужны фотографии свежего ремонта. То есть фотографии я еще не успела сделать, потому что не было ремонта. Но страховка действует. Я их предупредила: «Ремонт сделан, так что, господа, следите». Ольга Шерснева:

Давайте поговорим об алгоритме. Например, если затопили квартиру, что в этом случае делать, кого вызывать сразу?