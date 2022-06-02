«Есть возможности активного отдыха». Какие летние развлечения ждут юных жителей Минска?

Купальный сезон уже открыт. Готовы ли наши берега к наплыву туристов? Как не обжечься при выборе места под солнцем? И какая альтернатива зарубежному all inclusive? Об этом рассказали в программе « Большой город ».

Кристина Сущеня, СТВ: Я бы хотела затронуть интересы юных жителей большого города. Если нет своей дачи, деревни или путевки в лагерь, какие развлечения можно предложить юным жителям нашего города?

Алексей Русакевич, директор информационно-туристского центра «Минск»:

Различные варианты экскурсий, маршрутов. Есть возможности активного отдыха. Можно воспользоваться аквапарками, велодорожками, прокатиться с дополнительной экскурсией, можно и произвести и сплавы на байдарках. Это три маршрута: от водохранилища Дрозды до Комсомольского озера, от Комсомольского озера до парка Горького, от Денисовской до Чижовского водохранилища. Там вариаций маршрутов около десяти. Детские парки, парки развлечений – все у нас работает.

Илона Волынец, СТВ:

Ваше любимое место летом, где вы любите отдыхать, может быть, вечером, может быть, на выходных?

Алексей Русакевич:

Одна из локаций – это парк Победы, может быть, и совместить его с прогулкой на теплоходе по Комсомольскому озеру.

Кристина Сущеня:

А у вас, Артем Николаевич?