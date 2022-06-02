«Есть возможности активного отдыха». Какие летние развлечения ждут юных жителей Минска?

Купальный сезон уже открыт. Готовы ли наши берега к наплыву туристов? Как не обжечься при выборе места под солнцем? И какая альтернатива зарубежному all inclusive? Об этом рассказали в программе «Большой город».
Купальный сезон уже открыт. Готовы ли наши берега к наплыву туристов? Как не обжечься при выборе места под солнцем? И какая альтернатива зарубежному all inclusive? Об этом рассказали в программе «Большой город».
Кристина Сущеня, СТВ:
Я бы хотела затронуть интересы юных жителей большого города. Если нет своей дачи, деревни или путевки в лагерь, какие развлечения можно предложить юным жителям нашего города?
Алексей Русакевич, директор информационно-туристского центра «Минск»:
Различные варианты экскурсий, маршрутов. Есть возможности активного отдыха. Можно воспользоваться аквапарками, велодорожками, прокатиться с дополнительной экскурсией, можно и произвести и сплавы на байдарках. Это три маршрута: от водохранилища Дрозды до Комсомольского озера, от Комсомольского озера до парка Горького, от Денисовской до Чижовского водохранилища. Там вариаций маршрутов около десяти. Детские парки, парки развлечений – все у нас работает.
Илона Волынец, СТВ:
Ваше любимое место летом, где вы любите отдыхать, может быть, вечером, может быть, на выходных?
Алексей Русакевич:
Одна из локаций – это парк Победы, может быть, и совместить его с прогулкой на теплоходе по Комсомольскому озеру.
Кристина Сущеня:
А у вас, Артем Николаевич?
Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:
Водохранилище Дрозды, зеленая зона, и начало велосипедного маршрута оттуда до Комсомольского озера.
Елена Паршуто, заместитель генерального директора по туризму предприятия «Беларустурист»:
Выбрать одну локацию и сказать, что это мое любимое место, нельзя. Это, как и каждый экскурсовод, работает по ситуации. Город нужно любить в целом, куда бы, где бы я ни пришел, я всегда найду место, где я могу отдохнуть, что я могу про это сказать.
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