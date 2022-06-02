«Мы решили чуточку поэкспериментировать». Какие сюрпризы готовят зрителям фестиваля в Гродно национальные диаспоры?

Республиканский фестиваль национальных культур в Гродно – символ мира, межнациональной дружбы, единения народов, а также духовного богатства и творческого потенциала. О том, какие новинки будут в 2022 году и что подготовили организаторы, поговорили в ток-шоу «Точки над i». «Возможность познакомится друг с другом, общаться и принимать с любовью» Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Мне интересно узнать мнение. Гиви, что для вас этот фестиваль? Чем он дорог?

Гиви Кбилашвили, представитель грузинской диаспоры:

Я побывал на этом фестивале всего один раз пока что. Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

То есть вы уже участвовали? Гиви Кбилашвили:

Мы уже участвовали, конечно. Мы каждый год как грузинская диаспора выступаем на этом фестивале. Наши артисты очень долго готовятся к нему. Сейчас тоже идет большая подготовка к этому мероприятию. Нашим творческим коллективам не терпится выступить на этом фестивале. Было очень приятным фактом, что в Беларуси проводится именно такой фестиваль. Потому что на самом деле очень мало стран, у которых можно увидеть фестиваль подобного вида. Для меня был очень душевным тот факт, что Беларусь оказалась намного гостеприимнее, чем даже моя Грузия. Потому что он собрал всех гостей и жителей в этой стране и дал на своей земле возможность познакомиться друг с другом, общаться и принимать с любовью в этом чудесном городе, который называется Гродно. Ощутить, что представляют армянские танцы Татьяна Савчик:

Вы представляете армянскую культуру. Более подробнее расскажите о традициях и ценностях, которые вы сохраняете.

Карен Мурадян, представитель армянской диаспоры:

К счастью, традиционно город выделяет нам то же самое место, где мы всегда локационно находимся. Мы там всегда представляем наши танцы, песни. Но в этом году мы решили чуточку поэкспериментировать – также будут наши оперные певцы, которые будут исполнять наши традиционные песни. Их два человека. Естественно, нашей визитной карточкой является ансамбль «Эребуни» со своим широким составом. Главный руководитель Рузанна Георгиевна Аванесян создала пару танцев. Во время нашего подворья будут проходить флешмобы, куда мы всех приглашаем для того, чтобы чуть больше ощутить, что из себя представляют армянские танцы. Также у нас будет кухня в широком представлении. Мы надеемся, что скрасим эти дни наших гостей. Грузинская кухня, настроение и характер