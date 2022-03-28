Может ли взлететь цена на сахар в Беларуси? Ответил Алексей Богданов

Новости Беларуси. Как инициаторы санкций оказываются заложниками своих решений? Какие сферы экономики в Беларуси нуждаются в защите? Чем государство может ответить на давление? Тему меняющегося порядка в мире в прямом эфире ток-шоу « По существу » обсудили представители правительства, топ-менеджеры предприятий и экономические эксперты.

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Мы даже не применили дополнительных инструментов регулирования. Мы даже, как другие страны, та же Российская Федерация или страны Европы, не вводили нормирование продуктов в одни руки. Мы справились. Хотя такие голоса были: «Давайте нормировать в одни руки, давайте отпускать». Нет, мы были четко уверены, что ситуация просчитана.

Алена Сырова, СТВ:

На даже сахар, который сейчас раскупают, нет же у нас квот.

Кирилл Казаков, СТВ:

В России ФАС пришла – в Воронежскую область. Они проверили все торговые сети, и торговые сети еще в суд на ФАС подали, потому что якобы все есть. А сахара нет на полках. В тех же KFC и McDonald’s закончился сахар. У нас такая ситуация в принципе возможна?

Алексей Богданов:

Мы постоянно контролируем и торговые сети, и рынки обычные в рамках нашего законодательства. Проверяем их и смотрим, чтобы не было нарушений с точки зрения формирования цены. То есть производитель не должен превышать уровень надбавки, рентабельности, которую они формируют к товару, к себестоимости, а торговля и импортеры – уровень установленных предельных надбавок на социально значимые продукты питания. И мы постоянно этот мониторинг проводим, находим, если такое есть.

Я приведу яркий пример. С начала года проведено 263 проверочных мероприятия. 105 субъектов привлечены к ответственности. И уровень штрафов за этот неполный первый квартал уже достиг уровня прошлого года. Мы увеличили проверки эти и находим. Даже самые крупные сети штрафуются за нарушения.