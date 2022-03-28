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Может ли взлететь цена на сахар в Беларуси? Ответил Алексей Богданов

28 марта 2022 16:16
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Новости Беларуси. Как инициаторы санкций оказываются заложниками своих решений? Какие сферы экономики в Беларуси нуждаются в защите? Чем государство может ответить на давление? Тему меняющегося порядка в мире в прямом эфире ток-шоу «По существу» обсудили представители правительства, топ-менеджеры предприятий и экономические эксперты.  

Может ли взлететь цена на сахар в Беларуси? Ответил Алексей Богданов-1

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:  
Мы даже не применили дополнительных инструментов регулирования. Мы даже, как другие страны, та же Российская Федерация или страны Европы, не вводили нормирование продуктов в одни руки. Мы справились. Хотя такие голоса были: «Давайте нормировать в одни руки, давайте отпускать». Нет, мы были четко уверены, что ситуация просчитана.  

Алена Сырова, СТВ:  
На даже сахар, который сейчас раскупают, нет же у нас квот.  

Кирилл Казаков, СТВ:  
В России ФАС пришла – в Воронежскую область. Они проверили все торговые сети, и торговые сети еще в суд на ФАС подали, потому что якобы все есть. А сахара нет на полках. В тех же KFC и McDonald’s закончился сахар. У нас такая ситуация в принципе возможна?  

Алексей Богданов:  
Мы постоянно контролируем и торговые сети, и рынки обычные в рамках нашего законодательства. Проверяем их и смотрим, чтобы не было нарушений с точки зрения формирования цены. То есть производитель не должен превышать уровень надбавки, рентабельности, которую они формируют к товару, к себестоимости, а торговля и импортеры – уровень установленных предельных надбавок на социально значимые продукты питания. И мы постоянно этот мониторинг проводим, находим, если такое есть.

Я приведу яркий пример. С начала года проведено 263 проверочных мероприятия. 105 субъектов привлечены к ответственности. И уровень штрафов за этот неполный первый квартал уже достиг уровня прошлого года. Мы увеличили проверки эти и находим. Даже самые крупные сети штрафуются за нарушения.  

Мы фиксировали панические настроения. Действительно ли с полок магазинов пропадут соль и гречка – читайте здесь.  

# Продукты питания # общество # Алексей Богданов # Алена Сырова # Кирилл Казаков # Фотофакт

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