Лазуткин: не должно быть ненависти к обычным украинцам. Мы могли быть на их месте, если бы в 2020-м здесь упала власть

Новости Беларуси. О том, какие методы применяет ВСУ для контроля личного состава, как резервистов и гражданских заставляют воевать и что происходит после сдачи в плен, расскажет Андрей Лазуткин. Авторская журналистика в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Лазуткин, политолог:

Задача любой военной пропаганды – расчеловечить противника. То есть в плен сдаваться нельзя, русские всех пытают и убивают, это не люди, а звери. Между тем в плену украинские военнослужащие сначала проходят проверку. Первое, что делают, – смотрят наколки. Они их сами себе ставили, никто за руку не тянул.

Сразу понятно, что перед вами нацист, и как с ним будут обращаться, тоже понятно. После окончания боевых действий их будут судить, а следователь выяснит, что он делал и с кем, потому что вот такие лица, как правило, и совершали военные преступления. Остальных пока просто опрашивают. А вот посмотрите, там и дети воюют. Это у ВСУ такая связь (подробнее в видеоматериале). Андрей Лазуткин:

Жалко девочку? Жалко. Во-первых, взрослые мужики бегут через границу от мобилизации, и за них воюют дети и женщины. А во-вторых, вот таким как раз и промыли мозги.

Сколько ей было лет во время переворота? 10. И за восемь лет с помощью образования, телевизора, интернета вырастили вот таких бойцов. Человек готов воевать с русскими, правда, даже не знает сокращенные обозначения, ей подсказывают. Но в связисты ВСУ сойдет. Наверное, долго учили. А теперь давайте послушаем резервистов.

– Поступок вашего командования.

– В данный момент я вообще считаю, что у нас ни командиров нет, у нас все паркетные. Что они по три года отучились, три и шесть, кто три и восемь – им вручили лейтенантов и они командуют там. Опять же, кого там набирали? Учителей, не знаю, дворников. Смешно было. Я когда был на батальоне, я смотрел, как они автомат держат в руках. У меня желание отпадало, чтобы куда-то дальше с кем-то ехать, еще и воевать. Андрей Лазуткин:

Вот это будущие натовские бойцы, там один вообще в каком-то рыбацком камуфляже. Но и этих жалко. Не должно быть ненависти к обычным украинцам. Мы с вами могли быть на их месте, если бы в 2020 году здесь упала власть, а через пару лет нас бы по такой же мобилизации погнали отвлекать или блокировать российские силы на границе, чтобы прикрывать ударную операцию на Донбассе, только уже в интересах Украины. И это не фантазии, это то, что они сами рассказывают.

Павел Латушко:

Перад усім мы павінны паглядзець на высновы, якія былі зроблены юрыстамі, дыпламатамі нашага Народнага антыкрызіснага ўпраўлення. Яны як раз вынікаюць з падзей 2020 года, калі фактычна Лукашэнка згрупаваў уладу, нелігітымна яе прыняў і ўтрымлівае, дзякуючы сілы. Напрацягу палутара год ён фактычна страчваў частку за часткай кантроль над тэрыторыяй Беларусі, бо ён фактычна на сённяшні дзень дзейнічае не ў інтарэсах беларускага народа, а дзейнічае ў інтарэсах Расійскай Федэрацыі. Андрей Лазуткин:

Для чего Латушко это говорит? Он объясняет, что если вы сегодня совершаете какие-то преступления против власти, то вы воюете против России. Это ваша главная задача. Пока они сидят в Польше, отдают команды поджигать шкафы на железной дороге и портить военное имущество. А если бы они сидели здесь, они бы имели возможность управлять по своему усмотрению Вооруженными Силами Беларуси. Павел Латушко:

Вольфович находится в постоянном контакте со своим кремлевским куратором и коллегой по совместительству, секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым. По приказу Вольфовича весь секретариат Совбеза практически переподчинен россиянам, и ему за короткий срок удалось добиться значительного контроля над всеми министерствами и службами силового блока.

Андрей Лазуткин:

Латушко вообще крупный специалист по спецслужбам, только не по нашим, а по польским. Но то, что он озвучивает, он не сам придумал – это точка зрения американцев, как они хотят выставить нашу власть в данной военной операции. И вот Латушко сидит и объясняет своей аудитории, что мы тут все подчиняемся ФСБ и ГРУ. То есть они готовят общественное мнение. Условно, если завтра на нас полезет Польша, то официально воевать она будет не с белорусами, а с агентурой ФСБ, с пропагандистами и еще непонятно кем, что они там придумают. И то же самое было бы, если бы они сейчас находились у власти.

Андрей Лазуткин:

Как обосновать войну? Мы же не против братского народа, а против Путина, российского правительства, ГРУ и всего остального. А то, что там русские солдаты, такие же, как мы, так это не люди, это орки, как они их называют. Это и есть расчеловечивание. И хотите вы, не хотите, как эти пленные украинцы, которые попали в войска по мобилизации, а воевать бы пришлось. Потому что в войсках сидят военная контрразведка и внедренная агентура. Как только вы собрались сдаваться, бросать автомат, вас самого пристрелят. Во-вторых, если вас забрали по мобилизации, у вас остались дома жена и дети, которых не выпускают из городов. И если вы сдались, а потом еще начали агитировать других по телевизору, понятно, что с вашими родными сделают. А если они поработали живым щитом и их тоже убили, так это еще лучше – значит, вы будете ненавидеть русских и хорошо воевать. Всему этому научили американцы, в ИГИЛе была точно такая же схема работы с личным составом. Потому что не так просто заставить человека воевать, нужны стимулы. А вот еще некоторые догадки, почему ударная группировка ВСУ не сдается в плен и что там делают с трупами.

Третьи сутки обстрелы. Как видишь, ни от дома, ни от здания ничего не осталось. 54-й бригады, 72-й бригады… Были найдены документы. И иностранные наемники. Свои сожгли, чтобы не было возможности их идентифицировать. Сожгли свои, чтобы мы не могли потом установить, кто это такие. Андрей Лазуткин:

Нравится ли такое украинскому народу? Наверное, нет. Но народ не сам по себе. Есть люди, которые формируют общественное мнение. И нам тут долго рассказывали, что в Беларуси свободы слова нет, а на Украине ее полно. Ну так сбушники за пару дней задержали несколько сотен человек – блогеров, журналистов, известных людей – вообще, всех, кто раньше писал про Украину какую-то критику. Ни друзья, ни родные ничего о них не знают. Хорошо, если не убили. Это был сигнал обществу замолчать, и все все поняли.

Конечно, для многих происходящее шок. Но в 1990-е годы это уже было, старшее поколение помнит войны по границам бывших республик, когда вчерашние граждане одной страны где-то сами, а где-то с помощью Запада начали стрелять друг в друга.