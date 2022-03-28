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«К нам поступило 197 обращений граждан». МАРТ запустило онлайн-форму для сообщений о повышении цен

28 марта 2022 15:29
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Новости Беларуси. Просчет рисков и запрет спекуляций. МАРТ и КГК Беларуси совместно с представителями бизнеса ищут альтернативные способы ценового регулирования на непродовольственные товары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представитель КГК о повышении цен: «Мы будем достаточно жестко реагировать». Читать здесь.

«К нам поступило 197 обращений граждан». МАРТ запустило онлайн-форму для сообщений о повышении цен-1

Иван Вежновец, первый заместитель министра Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Одновременно мы запустили онлайн-форму, на которую потребители могли направить свою информацию о том либо ином повышении цен на товары. На сегодня к нам поступило 197 обращений граждан по повышению цен. В основном эти товарные группы касаются средств гигиены, бытовой химии, запасных частей, бумаги и бытовой техники.

# Государственная политика в области ценообразования # общество # Иван Вежновец # Фотофакт

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