«К нам поступило 197 обращений граждан». МАРТ запустило онлайн-форму для сообщений о повышении цен

Новости Беларуси. Просчет рисков и запрет спекуляций. МАРТ и КГК Беларуси совместно с представителями бизнеса ищут альтернативные способы ценового регулирования на непродовольственные товары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Вежновец, первый заместитель министра Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Одновременно мы запустили онлайн-форму, на которую потребители могли направить свою информацию о том либо ином повышении цен на товары. На сегодня к нам поступило 197 обращений граждан по повышению цен. В основном эти товарные группы касаются средств гигиены, бытовой химии, запасных частей, бумаги и бытовой техники.