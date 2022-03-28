Прямой эфир

Санатории Беларуси считают выручку от экспорта. Услуги здравниц очень популярны у иностранцев

28 марта 2022 15:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Здравницы Беларуси популярны у иностранцев. В последние две недели реализация путевок гражданам других стран возросла почти вдвое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Санатории Беларуси считают выручку от экспорта. Услуги здравниц очень популярны у иностранцев-1

Сейчас в белорусских санаториях укрепляют здоровье более 2 200 человек из-за рубежа, львиная доля – это граждане Российской Федерации. На увеличение потока россиян сказалось в том числе снятие ограничений при пересечении границ России и Беларуси. Выручка от экспорта оздоровительных услуг увеличится на 14 % и превысит 17 миллионов рублей.

Больше новостей экономики за 28 марта читайте здесь

# Санатории # общество # Наталья Надольская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лазуткин: не должно быть ненависти к обычным украинцам. Мы могли быть на их месте, если бы в 2020-м здесь упала власть
28 марта 2022 15:29

Лазуткин: не должно быть ненависти к обычным украинцам. Мы могли быть на их месте, если бы в 2020-м здесь упала власть

«К нам поступило 197 обращений граждан». МАРТ запустило онлайн-форму для сообщений о повышении цен
28 марта 2022 15:29

«К нам поступило 197 обращений граждан». МАРТ запустило онлайн-форму для сообщений о повышении цен

Представитель КГК о повышении цен: «Мы будем достаточно жёстко реагировать»
28 марта 2022 15:26

Представитель КГК о повышении цен: «Мы будем достаточно жёстко реагировать»