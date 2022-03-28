Санатории Беларуси считают выручку от экспорта. Услуги здравниц очень популярны у иностранцев

Новости Беларуси. Здравницы Беларуси популярны у иностранцев. В последние две недели реализация путевок гражданам других стран возросла почти вдвое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас в белорусских санаториях укрепляют здоровье более 2 200 человек из-за рубежа, львиная доля – это граждане Российской Федерации. На увеличение потока россиян сказалось в том числе снятие ограничений при пересечении границ России и Беларуси. Выручка от экспорта оздоровительных услуг увеличится на 14 % и превысит 17 миллионов рублей.