Что лучше для артиста: продюсерский центр или сольный путь? Рассуждают Ланская и Минский

Новости Беларуси. Как Александрия сближает народы Беларуси и России? Какие санкции Запад накладывает на наше искусство? Почему Европа и США пытаются отменить культуры? Эксперты разных сфер в ток-шоу «По существу» обсудят насущные вопросы.
Кирилл Казаков, СТВ:
Вам звезд вырастили.
Сергей Минский, директор «Первой продюсерской компании»:
Ну да, выдали.
Кирилл Казаков:
Здесь растят, а вам выдали. И говорят, что нужно каким-то образом, чтобы эти звезды на эстраде засветились, появились, мы их еще увидим. Но, собственно говоря, это обратный путь либо это тоже сложная ситуация, искусственной подготовки этой эстрады?
Сергей Минский:
Начнем с того, что мне выдали заготовки.
Кирилл Казаков:
Но вся страна за ними следила, голосовала, болела уже.
Сергей Минский:
Голосовала прекрасно, узнавали уже на тот момент на улицах, не могли они спокойно пройти. Но как профессиональные артисты это были заготовки. И с каждым из них была проделана определенная работа, чтобы определить, какой репертуар, что они представляют собой как артисты, что хотят сказать зрителю. Творческие процессы. И вы сказали, что лучше: продюсерские центры…
Кирилл Казаков:
Ваш случай для нашей страны более уникальный, потому что шоу, которое проводилось «Белтелерадиокомпанией» впервые стало подобным масштабным проектом.
Сергей Минский:
Или вот сольный путь. Я в свое время начинал свою карьеру артиста 25 лет назад, в 1998 году, дебют на «Славянском базаре». И все это время находился в процессе, где-то больше в тени, где-то меньше. И те метаморфозы, я могу сравнить то время и сейчас, раньше артист был – это артист, один человек. Теперь даже если это артист, это всегда команда. Это команда как в продюсерских компаниях, так оркестр. Это тоже большие команды творческих людей, талантливых людей. И в процессе создания творческого продукта, сейчас это независимо от того, сольный это артист либо это продюсерский центр, как правило, коллективное творчество. Сейчас это такое течение. По-другому я не знаю, как это бывает.
Алена Сырова, СТВ:
Смотрите, коллективное творчество. Но одно дело, когда артист, мы берем музыкантов, с которыми он выступает, набирает себе команду. Это одна история. И совершенно другая история – это те же самые продюсерские центры.
Алёна Ланская, Заслуженная артистка Республики Беларусь:
Начнем с того, что я начинала с продюсерского центра. 17-18 лет назад я приехала в Минск. И известный продюсерский центр «СПАМАШ», в котором я проработала лет 12-13 точно. Мы очень плотно сотрудничали, это был свой формат сотрудничества. Уже много лет я работаю самостоятельно, но с продюсерским центром у меня отношения остались, они немного видоизменились – у нас партнерские отношения. Скажу так: мне было, безусловно, интересно выслушать мнение продюсеров. Но все-таки продюсерский центр – это временная история для каждого артиста. Это стартап, это помощь. Приезжает молодой артист, у него нет опыта, у него нет репертуара, жилья. Как это было со мной. Меня поддерживали, мне помогали, мне писали репертуар совершенно разный. И были ошибки в том числе. Как говорится, без проб и ошибок мы очень долго искали меня, кто я есть. И тут, конечно же, есть определенные ограничения, потому что ты не можешь… Скажу так: вместе с продюсерским центром, пока ты там находишься, ты растешь как музыкант, как личность. Но все равно наступает момент, когда нужно брать ответственность за себя, если ты действительно готов стать хорошим артистом.