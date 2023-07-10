Что лучше для артиста: продюсерский центр или сольный путь? Рассуждают Ланская и Минский

Новости Беларуси. Как Александрия сближает народы Беларуси и России? Какие санкции Запад накладывает на наше искусство? Почему Европа и США пытаются отменить культуры? Эксперты разных сфер в ток-шоу « По существу » обсудят насущные вопросы.

Сергей Минский, директор «Первой продюсерской компании»:

Ну да, выдали.

Кирилл Казаков:

Здесь растят, а вам выдали. И говорят, что нужно каким-то образом, чтобы эти звезды на эстраде засветились, появились, мы их еще увидим. Но, собственно говоря, это обратный путь либо это тоже сложная ситуация, искусственной подготовки этой эстрады?

Сергей Минский:

Начнем с того, что мне выдали заготовки.

Кирилл Казаков:

Но вся страна за ними следила, голосовала, болела уже.

Сергей Минский:

Голосовала прекрасно, узнавали уже на тот момент на улицах, не могли они спокойно пройти. Но как профессиональные артисты это были заготовки. И с каждым из них была проделана определенная работа, чтобы определить, какой репертуар, что они представляют собой как артисты, что хотят сказать зрителю. Творческие процессы. И вы сказали, что лучше: продюсерские центры…

Кирилл Казаков:

Ваш случай для нашей страны более уникальный, потому что шоу, которое проводилось «Белтелерадиокомпанией» впервые стало подобным масштабным проектом.

Сергей Минский:

Или вот сольный путь. Я в свое время начинал свою карьеру артиста 25 лет назад, в 1998 году, дебют на «Славянском базаре». И все это время находился в процессе, где-то больше в тени, где-то меньше. И те метаморфозы, я могу сравнить то время и сейчас, раньше артист был – это артист, один человек. Теперь даже если это артист, это всегда команда. Это команда как в продюсерских компаниях, так оркестр. Это тоже большие команды творческих людей, талантливых людей. И в процессе создания творческого продукта, сейчас это независимо от того, сольный это артист либо это продюсерский центр, как правило, коллективное творчество. Сейчас это такое течение. По-другому я не знаю, как это бывает.

Алена Сырова, СТВ:

Смотрите, коллективное творчество. Но одно дело, когда артист, мы берем музыкантов, с которыми он выступает, набирает себе команду. Это одна история. И совершенно другая история – это те же самые продюсерские центры.