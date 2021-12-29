В Лиде после капремонта открыли хирургический корпус больницы. Как изменилось учреждение здравоохранения?

Новости Беларуси. Высокотехнологичная помощь в шаговой доступности. В Лиде после капитального ремонта и модернизации открыли хирургический корпус центральной районной больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Четырехэтажное здание было построено больше 30 лет назад и в последние годы уже требовало обновления.

Сегодня корпус не узнать: преобразился не только внешний вид, но и начинка. Выполнен монтаж 80 точек подачи кислорода, строители провели полную замену всех коммуникаций, установили новые лифты. В здании расположились семь отделений и операционный блок. Их оснастили новейшим диагностическим и хирургическим оборудованием, появилась в больнице и современная эндовидеостойка для лапароскопии.

Отдельное помещение возвели для кабинета компьютерной томографии. Все работы обошлись в сумму около 8 миллионов рублей.

Вадим Трубчик, главный врач Лидской центральной районной больницы:

Все отделения были перемещены, передислоцированы, ужаты, и в условиях пандемии эта скученность доставляла сложности нам. Ну а сегодня, на полную площадь введя в эксплуатацию корпус, конечно, все рады. Хирурги рады больше всех. Караник: намечены планы по дальнейшей модернизации Лидской ЦРБ. Подробнее здесь.

Такая модернизация поможет медикам соблюдать правило «золотого часа» – это время оказания наиболее эффективной медицинской помощи после травмы.