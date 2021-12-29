Караник: намечены планы по дальнейшей модернизации Лидской ЦРБ. В перспективе строительство ещё одного корпуса

Новости Беларуси. Высокотехнологичная помощь в шаговой доступности. В Лиде после капитального ремонта и модернизации открыли хирургический корпус центральной районной больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Четырехэтажное здание было построено больше 30 лет назад и в последние годы уже требовало обновления.
Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:
Мы не собираемся на этом останавливаться, и уже намечены планы по дальнейшей модернизации Лидской ЦРБ. Если брать краткосрочную перспективу, это установка магнитно-резонансного томографа – это было поручение главы государства. Если брать среднесрочную перспективу – строительство еще одного корпуса, который позволит выполнять все виды специализированной медицинской помощи на современном уровне.
В Лиде после капремонта открыли хирургический корпус больницы. Как изменилось учреждение здравоохранения, читайте здесь.