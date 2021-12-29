Алёна Родовская: итоги года, самый главный вывод, который я сделала, – патриотов гораздо больше, чем предателей

Новости Беларуси. Алена Родовская в авторской рубрике «ЗаДело» рассуждает о наболевшем в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алена Родовская:

В конце года принято подводить итоги. Самый главный вывод, который я сделала лично для себя, – хороших людей, патриотов гораздо больше, чем предателей. Итоги года следующие. Целый год каждый выпуск новостей как сводки с фронта. Впрочем, это и есть фронт, информационный, а Азаренок стал его Левитаном. У них – санкции, откровенный негатив в адрес Президента, открытая поддержка Тихановской и всей этой гоп-компании, угрозы и попытки убийств. У нас – суверенная и четкая политика, ВНС, День народного единства, ставка на развитие социального государства. Весь год мы строили новые дома, открывали садики, школы, боролись с пандемией, спасали жизни беженцев и выстраивали стратегию будущего. Мы адаптировались под новую реальность. Мы научились реагировать на изменение ситуации, лучше прогнозировать возможные варианты развития событий. Ценные идеи больше не откладываем в долгий ящик. Мы думаем о перспективах своей безопасности даже не на сегодняшний день, не на следующую неделю, а на ближайшие 10 лет.

Алена Родовская:

У поляков нет стыда за свои поступки на границе, как и у американцев нет исторического стыда за атомные бомбардировки Хиросимы, за Афганистан. Итоги последней войны и миграционный кризис на вашей совести, которой нет. Сотни погибших по пути в светлую Европу, до них дела нет. Но именно этим и прикрывается польская, литовская внешняя политика и высвобождает им руки для новых преступлений против человечности. Евросоюзу стоит понимать: падение вашей империи не за горами. И еще предстоит развод и девичья фамилия, и законный суд. А когда вы наконец поймете, что Беларуси дела нет до вашей назойливой опеки, ваших радужных ЛГБТ-ценностей, вашей гегемонии, поучительного тона и тем более вмешательства? Что у нас политической покорности в отношении вас нет и никогда не будет. Наша повседневность про людей – про детей, про пожилых, про наших ветеранов, подаривших нам мирное небо, и мы этого никогда не забудем. В эпоху постправды люди оказались в очень непростых условиях, но никто не остался без помощи страны, как остались у разбитого корыта все те, кто вам поверил, сбежал и сейчас туалеты моет замерзающими руками или отвечает по всей строгости закона тут. Таких не жалко! Имена предателей знают сегодня даже дети.

Алена Родовская:

Уникальность нашей страны в том, что мы не забыли, что самое главное – это человек, и человеку надо помогать, не только когда он заболел, когда у него возникла проблема, а всегда и во всем. Наше правительство, депутаты, врачи, силовики – все старались, чтобы каждый из нас по максимуму жил этот год нормальной жизнью. И, главное, в безопасности. Наша принципиальная позиция – доказывать, что Беларусь – суверенная страна со своей зоной интересов, больше нет смысла. Какой резон договариваться со стороной, которая что-то предлагает, а потом отрицает твое субъектное право и вводит санкции против тебя. Время наивных надежд и уступок окончено. В этом заключается огромная символическая ценность происходящих событий. Мы хорошо понимаем: каждая эпоха начинается и заканчивается очень серьезным испытанием, которое страна проходит или нет. Запад слишком был уверен, что мы для них слабое звено, но, как всегда, облажались. Мы же ищем и строим новую символическую конструкцию для себя. Защита прав, объединение, а не разделение людей – прямая обязанность и каждого депутата, об этом тоже не раз говорил наш Президент.