Закручивать гайки не придётся. Рассказываем, что будет с инфляцией и ценами в Беларуси

Новости Беларуси. Нестандартный подход к решению проблем. Этого потребовал Александр Лукашенко во время совещания по развитию реабилитации ПВТ и IT-сектора в целом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О креативных решениях в последнее время часто говорят на всех уровнях: как в промышленной сфере или молодежной политике, так и у Президента при обсуждении более глобальных моментов.

«Полноценный разворот на Восток». Какие решения Президента уберегли экономику Беларуси от планов Запада? Разворот в сторону Азии был вопросом времени. В конце концов, Александр Лукашенко еще 30 лет назад предрекал Китайской Народной Республике роль крупного мирового игрока. Это один из примеров нестандартных, но дальновидных решений главы государства. Но за КНР стоит нечто большее, чем просто мощная экономика. Речь о многополярном мире, привлекательном для Беларуси ввиду простой причины: в региональных объединениях одно из важнейших условий – уважение и равные права всех партнеров. И Беларусь стремится именно к такому диалогу со всеми. На повестке – членство в ШОС, БРИКС. И участие в таких организациях обязательно даст свой эффект. По крайней мере в экспертной среде сомнений нет.

Ирина Новикова, заведующая кафедрой менеджмента, технологий бизнеса и устойчивого развития БГТУ:

Единственное, в чем трудность на сегодня, что меняется логистика. Соответственно, мы можем свои товары поставить через Россию, там одна идет только Транссибирская магистраль, поэтому необходимо изучать возможность создания другой логистики. Мы производим среднетехнологическую продукцию, в которой заинтересованы в том числе и страны Юго-Восточной Азии. Но эту продукцию надо еще не только создать, но и доставить. Президент посещал Иран, это свидетельствует о том, что, вполне возможно, появятся новые пути через Каспий, таким образом через небольшой отрезок до морского порта. И через этот морской порт можно доставлять продукцию в Индию, Пакистан, Китай. Один из последних примеров – жесткое регулирование цен. Решение было принято в момент, когда инфляция достигла пиковых значений. Инструмент сработал. Хотя тогда же искусственно нагнеталась обстановка извне: на отдельных интернет-ресурсах белорусов часто пугали пустыми полками. Но дефицита не случилось. Более того – темпы инфляции рекордно замедлились.

Ирина Новикова:

На сегодня темпы инфляции у нас замедлились. Если в прошлом году, 2022-м, это была двухзначная цифра, более 10 %, то на сегодня составляет инфляция 6 %. И предполагается, что за первое полугодие инфляция составит всего 4 %. Поэтому говорить о том, чтобы уже так жестко следить за ценами, видите, контроль за ценами осуществляется, но говорить о том, чтобы закручивать гайки, что он должен быть более жестоким, не приходится.