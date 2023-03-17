Там есть больше техник, которые улучшают качество прогноза. Чем занимается ведическая астрология?

Астрология, тесты на типы личности не теряют свою популярность, несмотря на их бездоказательность. Эффект Барнума, названный в честь известного американского фокусника и психологического манипулятора, был подтвержден экспериментом, который провел в конце 1940-х годов психолог Бертрам Форер, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. Студентам был предложен тест личности, однако вместо результатов они получили случайные тексты, взятые из газетных гороскопов. После чего студентам было предложено оценить эффективность «мнимого» теста – совпадений было больше 80 %.

Александр Шимбалев, клирик прихода Серафима Саровского в Минске:

Проверив астрологические прогнозы, ученые доказали, что они не сбываются. Не описывают ни характер, ни темперамент человека и не дают правдивых предсказаний. Миллионы людей по всему миру скачивают приложения, которые помогают составить натальную карту, и подписываются на Instagram-аккаунты с прогнозами. Астрология стала частью нашей культуры: медиа публикуют предсказания и составляют подборки про самых добрых, раздражительных или соблазнительных знаков зодиака. Мировые бьюти-бренды выпускают специальные коллекции мейкапа, дизайнеры одежды используют на футболках надписи «ретроградный Меркурий», а на телах людей все чаще встречаются татуировки с созвездиями.

Виктория Барздыко, астролог:

Я считаю, что лет через 10-20 мы будем в университете изучать астрологию. Потому что сейчас все больше и больше людей понимают, что это такое и чем она может помогать в жизни. Это примерно как и психология. Когда-то она тоже была непризнанной, никто не понимал, как она работает, но когда был виден результат уже конкретный, итоговый, психологию приняли как науку.

Александра Ващилко, астролог-прогнозист:

Сегодня наиболее популярны две системы астрологии. Это западная система астрологии и ведическая система астрологии, или астрология Джйотиш, как мы ее называем. Западная система астрологии не учитывает естественное движение планет на небе. То есть это точки, математически рассчитанные, и западная система больше про астропсихологию. Ведическая астрология, а по-другому Джйотиш – это индийская астрология, основанная на знаниях о связи расположения небесных светил и предназначении человека. Она позволяет делать предсказания о развитии жизни, начиная с рождения. Александра Ващилко:

Если мы с вами возьмем телескоп и посмотрим сейчас в телескоп, то гороскоп нам в ведической системе астрологии нарисует именно такую же картинку, с которой можно работать.

Виктория Барздыко:

Я придерживаюсь западной астрологии, и для меня это что-то более стандартное, там есть привычные знаки зодиака, к которым мы привыкли еще с детства, читая в газетах и журналах гороскопы. И это больше подходит под наш менталитет. Существует почти равное количество групп, экспертов или самих астрологов, которые предпочитают одну систему астрологии другой. В обоих используются натальная карта, планеты, дома гороскопа и знаки зодиака, важны точная дата и время рождения человека. Однако спрос на ведического астролога выше, по сравнению с западным. Александра Ващилко:

Ведическая астрология имеет гораздо больше техник, на основании которых мы можем делать качественные прогнозы. И когда мы работаем с прогностикой, то есть мы одну технику прогнозирования наслаиваем на другую технику прогнозирования, на третью. И когда каждая из техник бьет конкретно в цель, мы со 100 % вероятностью можем сказать, что это событие произойдет в жизни человека. Астрология на пике невероятной популярности. Когда она появилась и кто ее прародитель – подробности здесь.

Наталья Нос, верит в гороскопы:

Вот буквально год назад. Я состою в одном женском клубе, и на базе женского клуба была организована встреча с астрологом. Причем не со стандартным, а с ведическим астрологом. Встреча была интересная, нам там всем сделали натальные карты, у меня это был как раз период, где я кардинально меняла свою жизнь, просто с ног на голову все. Все перечеркнула, что было до этого. И когда я увидела подтверждение в этой натальной карте того, что я в принципе по жизни к этому шла, но меня постоянно кто-то блокировал, и я поняла, что я на верном пути. Я оставила все позади и занялась любимым делом. Пошла за сердцем, я стала дизайнером наконец-то, создаю авторские сумки ручной работы, активно в этом плане развиваюсь. Меня уже признали, я участвую в различных показах, на выставках. Я настолько счастлива. И я понимаю, что вот он, правильный путь. Ведическая астрология использует девять планет. На самом деле планетами являются лишь пять из них – Марс, Меркурий, Юпитер, Венера и Сатурн. Солнце – это светило, а Луна – спутник Земли, но для удобства их тоже причисляют к планетам. Раху и Кету, или, как их еще называют, лунные узлы, не являются реальными небесными телами. Это точки лунной орбиты, при прохождении через них Луны или Земли наступают солнечные или лунные затмения. Александра Ващилко:

Ведическая астрология имеет несколько техник прогнозирования, которые, наслаивая одну на другую, позволяют предсказывать события. Это использование предсказаний по планетарным периодам, то есть с момента рождения человека в гороскопе мы можем видеть, какие периоды планет человек проживает. Это прогнозирование по знаковым периодам. Плюс мы персонально можем построить гороскоп на вхождение в период, строим соляр, годовой гороскоп для человека. Мы используем накшатры созвездия и, конечно же, транзиты планет – это текущее положение планет на небе. Используя все эти техники, можно сделать суперточный прогноз для человека.

Дисклеймер! Все совпадения случайны. Или знаки Вселенной – это подсказки судьбы? В жизни каждого человека порой происходят события-совпадения. Кто-то обращает на них внимание и фиксирует в своей памяти, а кто-то предпочитает не замечать. Странности, происходящие вокруг, некоторые пытаются объяснить случайностью, а другие считают их закономерными и предписанными. Наталья Нос:

Нужно знать и время рождения. Допустим, даже при составлении моей натальной карты, астролог у меня уточняла буквально в минутах. Когда она уже распечатала, там такие нюансы. Я после школы хотела очень быть стюардессой. У меня даже это в натальной карте прописано. Но мне мама не разрешила. То есть одну мечту зарубила, потом вторую мечту зарубила. Даже вот такие нюансы, когда я прочитала, все про творчество, про мои поступки, то есть мне настолько стало понятно.