Астрология на пике невероятной популярности. Когда она появилась и кто её прародитель?

Нострадамус – легендарный французский астролог, самый известный предсказатель, предвидевший странную гибель Генриха II, Французскую революцию и начало Второй мировой войны, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. Он скончался почти 500 лет назад, но его пророчества продолжают шокировать по сей день. Его наследие сохранилось в 942 зашифрованных катренах-четверостишьях. Специальный «код» предсказаний содержит элементы четырех языков: латинского, греческого, итальянского и старофранцузского. В катренах указано минимум дат, поэтому у пророчеств нет хронологического порядка.

Он писал об эпидемиях, которые человечество создаст своими руками в качестве бактериологического оружия, которое выйдет из-под контроля и распространится по всей Земле. А страной, откуда начнется вирус, станет Китай. Тайна Нострадамуса не дает покоя как его сторонникам, так и противникам. Так кто же он на самом деле – настоящий провидец или грандиозный мистификатор? Туманность и запутанность его предсказаний заставляет многих думать, что астролог просто угадал.

Алина Шлимакова, астролог-любитель:

Один из самых главных мифов, что астрология – это равно гадание. Хочу развеять этот миф, это абсолютно не так. Астрологию может изучить каждый, это не мистика, это действительно целая наука о звездах, об их влияниях на судьбы человека, на их характер. Российский астролог, писатель и телеведущий Павел Глоба предсказывал природные катаклизмы, политические распри и экономические войны, судьбы государственных лидеров и поражения спортсменов. В конце 1980-х он утверждал, что совсем скоро СССР перестанет существовать, а на его месте образуется новое государство. Тогда молодому астрологу никто не поверил, однако прогноз его оказался точным.

Ирина Махнач, астролог:

В 1989 году впервые, а я считаю, это было впервые, Павел Глоба вышел на телевидение, тогда была очень интересная тема, которую он представлял. Он рассказывал про нашу Землю через знаки зодиака, что она, оказывается, тоже имеет определенные сектора и она тоже отличается. То есть, по сути, это живой организм. Я тогда увидела, говорю: где мне встретить этого человека? Я хочу в этих вещах разобраться. Там описывают даже черты личности и возможные события судьбы. Что такое натальная карта – подробности здесь. Сейчас астрология на пике невероятной популярности. По всему миру открываются школы и академии, курсы не знают отбоя от желающих, миллионными тиражами выходят книги о звездах. Люди по всему миру записываются на консультации, заказывают прогнозы на год и вчитываются в натальные карты. Но почему человек вопреки здравому смыслу так слепо верит в астрологию?

Виктория Барздыко, астролог:

У меня чаще всего это вопросы бизнеса, финансов, то есть как наладить финансовую часть своей жизни, как увеличить доход, как развить бизнес. Очень часто приходят с семейными вопросами, когда возникли какие-то ссоры, неурядицы. Астрологи утверждают: определенное положение планет влияет на человека, вызывая у него соответствующие реакции. Но не значит ли это, что все действия человека предопределены и он становится лишь «космической пешкой»?

Наталья Нос, верит в гороскопы:

Мне 53 года, и в 52 я кардинально поменяла жизнь. То есть до этого я была менеджером. А я всегда была творческим человеком, и так все кардинально поменялось, я буквально оставила все позади и занялась любимым делом.

Ирина Махнач:

Тот же Ньютон из своих 84 лет 50 очень серьезно занимался астрологией. Потому что в символике астрологической карты заложены как раз все законы нашей жизни. Откуда, чего и почему вот такая судьба. В 1958 году группа исследователей провела эксперимент. Они следили за судьбой более 2 000 пар астрологических близнецов – людей, рожденных в одном месте с разницей в пределах пяти минут. В возрасте 11, 16 и 23 лет они проходили тесты, в которых оценивался уровень IQ, математические и художественные способности, уровень общительности, тревожности, агрессивности и еще сотня других характеристик. Но анализ показал, что сходство между «близнецами» ни в чем не превышает сходство между любыми случайными людьми. Так что же такое астрология? Наука или обман?