Там описывают даже черты личности и возможные события судьбы. Что такое натальная карта?

Каждый из нас хотя бы раз в жизни хотел заглянуть за горизонт и узнать, что же приготовила судьба в будущем. Обеспокоенным людям нужны ответы и, как правило, те, которые внушили бы надежду на лучшее. Тогда в дело вступают астрологи: наполовину психологи, наполовину предсказатели, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Наталья Нос, верит в гороскопы:

Как правило, я просто консультируюсь, в какой период мне начать то или иное дело. Допустим, я поняла на определенном этапе, что мне надо развиваться, учиться, и я оплатила школу, обучение онлайн. И с астрологом я консультировалась, с какого числа мне правильнее начать обучение, чтобы у меня все легко продвигалось. Она все посмотрела по моей натальной карте и посоветовала, с какого числа. Натальной картой астрологи называют гороскоп, составленный персонально для каждого человека с указанием расположения планет во время его рождения. Именно по ней описывают личностные черты владельца карты и прогнозируют возможные события в его судьбе.

Виктория Барздыко, астролог:

Она составляется на момент рождения, и она дает отпечаток на всю жизнь. То есть это не какой-то промежуток, а события, которые описаны в натальной карте, могут происходить как в два года, так в 10, 15 и 90 лет. Там есть свод каких-то определенных рекомендаций для человека. Есть моменты по здоровью, то есть что можно предупредить, на что обращать внимание. Есть рекомендации, в какой сфере деятельности можно зарабатывать, это может быть список из 15-20 различных профессий. В наше время натальная карта – своего рода компас в море отношений с самим собой, с другими людьми и отправная точка поиска своего места в мире. Астрологи утверждают: для того чтобы гороскоп был верен, необходимо точно знать дату, время и место рождения человека.

Александра Ващилко, астролог-прогнозист:

От этого зависит точность построения гороскопа. Если время рождения у нас смещается даже на 5-10 минут, это может быть абсолютно другой гороскоп, и тогда прогнозы не сбудутся. Поэтому очень важно запрашивать бирки в роддомах, информацию в архивах можно запросить. Виктория Барздыко:

Можно делать ректификацию, то есть это подбор времени рождения по важным событиям в жизни человека.

Частой проблемой понимания астрологии для исследователей становится точка отсчета для составления гороскопов. Ведь началом служит рождение ребенка, а не его зачатие. А может ли процесс рождения повлиять на судьбу человека? Виктория Барздыко:

Не имеет значения, как человек появился на свет, было это кесарево сечение или это были естественные роды, но в гороскопе можно увидеть, были ли у мамы сложные роды. И даже можно увидеть, как она себя чувствовала во время беременности. Можно увидеть какие-то сложные моменты и по ним уже говорить о психологическом здоровье человека. Потому что иногда это очень сильно влияет на ребенка во время рождения.

Человечество всегда изучало небо, искало на нем подсказку, предзнаменование или знак свыше. Вопрос о времени и месте возникновения астрологии сложен, поскольку наука обладает лишь ограниченным кругом достоверных сведений. Траектории движения звезд уже описывали за 6 000 лет до нашей эры. А спустя три тысячелетия в Древней Месопотамии уже была известна астрология предзнаменований и велись систематические астрономические наблюдения. Астрология на пике невероятной популярности. Когда она появилась и кто ее прародитель – подробности здесь.

Александр Шимбалев, клирик прихода Серафима Саровского в Минске:

Возникло это учение из-за того, что люди смотрели на звездное небо, оно их восхищало. И среди неподвижных звезд были движущиеся планеты, которые странным образом перемещались, и не знали древние люди, почему так, и они решили, что, может, это какие-то знаки. А так как эти планеты, и Солнце, и Луна были красивы, их обожествили, стали им поклоняться.

Ирина Махнач, астролог:

Есть древняя наука знаний, очень глубокая наука знаний. Как раз авестийская астрология, которая связана с одной из древних культурных наследий человечества, книги Авесты, которая в свое время была создана пророком Заратуштрой, а это как минимум 4 000 лет назад. И когда современная наука, те же физики… Когда говорят «ну, это же какая-то лженаука», я хочу сказать, что мы не знаем глубины этой науки. Между реками Тигром и Евфратом лежит область, некогда называвшаяся Месопотамией. Шумеры были первым народом, поселившимся там примерно за 40 веков до нашей эры. Он состоял в основном из пастухов и землепашцев, которые подолгу наблюдали за природными явлениями. Именно они и заметили связь между небесными циклами и созреванием сельскохозяйственных растений. На основании этих наблюдений шумеры начали поклоняться трем всемогущим божествам: богу Луны, богине Солнца и богине плодородия. Александр Шимбалев:

И таким образом возникло такое учение, что было бы интересно узнать волю богов небесных. Это очень сложная, запутанная система, которая возникла сначала на очень примитивном уровне, когда пытались истолковать знамения на небе, а потом усложнялась, усложнялась. И это продукт, по сути, одной цивилизации междуречья Тигра и Евфрата. И потом она дальше в том виде, в котором сегодня ее предлагают, уже начала развиваться в Греции, в Риме и дошла до современности.

Сегодня астрология достигла своего максимального развития, проделав колоссальный путь от учения о воздействии небесных тел на человека и земной мир до ремесла, строящего прогнозы для удачного замужества или прибыльного бизнеса.